Яри Пяргма: Я общаюсь с миром на языке жестов

Как гражданский активист я ежедневно работаю во имя того, чтобы в нашем разнообразном и постоянно развивающемся обществе у всех была возможность самовыражения – без языковых и физических преград.

” Я считаю, что у всех в Европе должны быть равные возможности, в т.ч. возможность влиять на общее будущее.

Европейский союз и его базовые ценности очень помогли мне и предоставили опору в лице единомышленников по всей Европе. Центральные столпы ЕС – равноправие и права человека – важны и для меня. Я считаю, что у всех в Европе должны быть равные возможности, в т.ч. возможность влиять на общее будущее. Только уничтожая барьеры, мы сможем вместе выстоять перед будущими испытаниями.

Я общаюсь с миром на языке жестов. Наряду с работой, я ежедневно преподаю язык жестов и занимаюсь его популяризацией в качестве языка науки. Я хочу, чтобы на язык жестов в Европе обращали больше внимания – ведь в обществе вовлечения важно понимать всех и каждого.

Подумай, как Европейский союз касается именно тебя. Для тебя важны права человека и свобода мнений? Ты считаешь, что в будущей Европе могло бы быть место для всех, вне зависимости от их физических или умственных ограничений? Моя идеальная Европа отталкивается именно от таких принципов. В этих идеалах для меня и заключается истинная ценность Европейского союза.

Европейский союз уничтожает границы в разных смыслах слова. Помимо возможности свободно путешествовать, учиться, работать и менять место жительства, у меня есть возможность распространять свои мысли по всей Европе без слов. Открытость ЕС показала мне, что даже в тишине мой голос может преодолеть границы нескольких государств и достичь самых разных культур.

У каждого из нас есть дело, которое мы делаем с любовью! Живи и работай за границей, путешествуй, изучай Интернет и знай свои права гражданина Европейского союза. О своих возможностях можно прочесть здесь: www.europa.eu/euandme

Статья публикуется в рамках кампании EUANDME, финансируемой Европейской комиссией. Автор этой статьи выражает свои мысли и не получил плату за публикацию своего мнения.