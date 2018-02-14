15-летний парень работал на строительстве нового здания суда в Таллинне, но денег так и не получил

Использование пирамидальных схемы субподряда на стройках давно уже не является секретом для многих, хотя одна из крупнейших строительных фирм Эстонии Rand & Tuulberg утверждает, что таких схем не существует, пишет Eesti Ekspress.

В прошлом году 15-летний Тынис решил подзаработать и устроился на стройку, где трудился его дед.

Сначала все было хорошо, но потом деда перевели на строительство подземной парковки нового здания суда в Таллинне. Трудового договора с ними никто не заключал, но фирма Vektorr Invest внесла молодого человека и деда в регистр работников Налогово-таможенного департамента. Vektorr Invest на данном объекте являлась субпобрядчиком Laskko Expert, которая в свою очередь была подрядчиком генерального подрядчика, фирмы Rand & Tuulberg.

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На большой стройке все было иначе и молодому человеку приходилось все труднее. В определенный момент они с дедом решили, что с них хватит. Зарплату они так и не получили.

Член правления Vektorr Invest Виктор Резниченко подтвердил, что его фирма вместе с Laskko Ekspert действительно занималась строительством на данном объекте и что Тынис проработал у них три-четыре дня. При этом, в регистр молодой человек и его дед были занесены на неделю, а, согласно пропуску Laskko Experd, Тынис работал там с 1 по 18 августа.



По словам Резниченко, зарплату молодому человеку не выплатили потому, что он сам ушел в отпуск, а позже не смог найти номера телефона Тыниса. К настоящему моменту, по утверждению Резниченко, юрист уже связался с дедом и договорился о выплатах. В действительности же инициатива исходила от другой стороны: юридического бюро DEAX, представляющего интересы деда, который, как оказалось, заключил на случай трудовых прений страховку в Ergo.

Выяснилось, что генподрядчик Rand & Tuulberg не заключал с Vektorr Invest никакого договора. Более того, они даже не были в курсе того, что такая фирма работает на объекте. Договор был заключен с Laskko Expert, которая должна была проинформировать генподрядчика о договорах субподряда.

Директор по строительству Rand & Tuulberg Лаури Маттеус и член правления Райво Ранд заверили издание, что никаких пирамидальных схем по субподрядам не существует. По их словам, субподрядчик может заключить договор субподряда лишь в двух случаях: ”Субподрядчик публично нанимает фирму, специалисты которой выполняют какую-то конкретную часть его работы, либо если речь идет о больших объемах работы и необходимо объединить силы. Бесконечные схемы субподрячик-субподрячик- субподрячик могут существовать лишь среди непрофессиональных субподрячиков. Строительная фирма Rand ja Tuulberg такое не практикует и не встречалась с таким и на других предприятиях, с которыми работала”.

По словам члена правления Laskko Expert Вячеслава Лагутина, 15-летние в его фирме не трудятся и работы по строительству дома суда завершены. Тынис, по его заверению, мог работать только на субподрядчика Vektorr Invest и все требования нужно предъявлять именно им. Лагутин отмечает, что его фирме не поступало ни одной жалобы.

”Конечно, я немного зол, — говорит Тынис. — Я же работал. Но мне не надо себя содержать. Если бы мне надо было жить на эти деньги, то тогда бы я сильно разозлился”.

Если до это случая Тынис хотел поступать в строительную школу, то теперь передумал и планирует выучиться на повара.