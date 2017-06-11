11.06.2017, 10:40

ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как изготавливают упаковку для соков

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Põltsamaa Felixi mahlaliini avamine
Põltsamaa Felixi mahlaliini avamineFoto: Argo Ingver

Концерн Orkla Grupp — собственник Põltsamaa Felix — собрал производство соков со всей Прибалтики в Эстонии и инвестировал в завод соков, а также в строительство центра компетенции в Пылтсамаа 1,5 миллиона евро. В результате компания Põltsamaa Felix стала самым современным производством соков в Прибалтике.

По словам председателя правления Põltsamaa Felix Кайдо Кааре, решение концерна Orkla Grupp объединить все производство соков в Эстонии приведет к увеличению объемов производства на 50%. ”Ежегодное производство сока увеличится на 7 миллионов литров. Половину будут выпивать в Эстонии, а еще половина пойдет на экспорт — в основном в Латвию и Литву”, — пояснил Кааре.

Инвестиции были сделаны в производственные и упаковочные линии, а также в экологичные решения. Впервые в Северных странах в использование будут приняты открывающиеся одним движением пробки для двухлитровых упаковок с соком, причем пробки для всех упаковок изготовлены из экологичного биопластика. Põltsamaa Felix — единственный в Эстонии производитель соков и соковых напитков, который производит соки и напитки в упаковках по 0,2 л, 1 л и 2 л.

Põltsamaa Felix производит цельные соки, соковые напитки и нектары. Põltsamaa Felix — производитель продуктов питания с самым широким в Эстонии ассортиментом, производящий и продающий более 350 наименований продуктов под 14 разными торговыми марками. На предприятии работают около 200 человек.

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