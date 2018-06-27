27.06.2018, 19:25

ФОТО: ”Нелепость в кубе!” Зачем Prisma поштучно упаковала паприку?

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: ”Нелепость в кубе!” Зачем Prisma поштучно упаковала паприку?
Lugeja foto

Клиент Prisma заметила в отделе фруктов и овощей паприку, запакованную в пленку поштучно.

”Нелепость в кубе! Особенно во времена, когда мы пытаемся уйти от упаковок и уменьшить загрязненность окружающей среды”, — недоумевает он.

”Речь идет о паприке марки Rainbow, которая и раньше была в продаже и которая для сохранения качества помещена в упаковки по одной штуке, — комментирует руководитель отдела закупок Prisma Peremarket Тынис Томингас. — Упакованные овощи хранятся лучше и не так быстро засыхают, как неупакованные”.

Он отмечает, что данный способ упаковки снижает как необходимость использования маленьких пакетов, так и общее расточительство продуктов, поскольку такой товар лучше хранится как в магазине, так и дома. Также, по его словам, у клиента всегда есть выбор, какой товар покупать.

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