ФОТО: Заказ дивана в Hansapost обернулся для клиентки головной болью

Марет заказала по каталогу Hansapost диван. “Если бы я знала, что покупка дивана будет такой, то поискала бы альтернативу”, - сказала она изданию Eesti Päevaleht.

Диван прибыл на место 23 февраля. Именно в этот день он был семье жизненно необходим, поскольку из-за границы приехали гости, приглашенные на президентский прием. Диван был доставлен, но курьер Omniva сказал, что если у Маре нет мужчины, который помог бы им выгрузить диван, то они уедут. Hansapost о том, что за доставку до квартиры надо платить отдельно, не предупредил. Марет пришлось раскошелиться.

Когда диван все-таки занесли, стало ясно, что с ним что-то не то. ”Две части, которые должны соединяться в один угловой диван, не подходили друг другу. Кроме того, по фотографии в каталоге мне и в голову не могло прийти, что часть дивана покрыта искусственной кожей”, — говорит женщина. В каталоге в качестве материала указывается ”качественная ткань”.

Diivan toodi kohale detailidena, mis ei sobinud omavahel kokku. Ilmar Saabas

Поскольку 23 февраля был сокращенным рабочим днем, решить проблему сразу же не удалось. Маре пришлось выдумывать иные варианты размещения гостей.

Руководитель службы маркетинга и коммуникации Hansapost Марис Киви сказала, что все товары поступают на склад в закрытой упаковке и с промаркированными частями. ”На складе заказ клиента собирается в посылку. В данном случае склад ошибся с комплектацией. Ошибка была выявлена, когда клиент получил товар. Клиент сразу же сообщил нам об ошибке и мы сразу же стали работать над исправлением ситуации. С этого времени мы постоянно поддерживали с клиентом связь”, — сказала она и добавила, что фирма хотела в тот же день отправить клиенту правильную часть. ”Это был предшествующий государственному празднику неполный рабочий день, и, к сожалению, доставку курьером на этот же день организовать не представлялось возможным. Это не понравилось клиенту и неприятная ситуация вылилась в проблему”, — сказала она и добавила, что к настоящему моменту договоренность с клиентом достигнута.

Относительно расхождений в описании, Киви сказала, на фотографии четко видно, что диван оформлен в двух тонах.

”Видно, что мягкая часть покрыта тканью, а боковины — искусственной кожей. Если товар не соответствует ожиданию клиента, то тот имеет право отказаться от него в течение 14 дней”, — подчеркнула Киви.