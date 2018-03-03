ФОТО: Заказ дивана в Hansapost обернулся для клиентки головной болью

Марет заказала по каталогу Hansapost диван. “Если бы я знала, что покупка дивана будет такой, то поискала бы альтернативу”, - сказала она изданию Eesti Päevaleht.
Диван прибыл на место 23 февраля. Именно в этот день он был семье жизненно необходим, поскольку из-за границы приехали гости, приглашенные на президентский прием. Диван был доставлен, но курьер Omniva сказал, что если у Маре нет мужчины, который помог бы им выгрузить диван, то они уедут. Hansapost о том, что за доставку до квартиры надо платить отдельно, не предупредил. Марет пришлось раскошелиться.
Когда диван все-таки занесли, стало ясно, что с ним что-то не то. ”Две части, которые должны соединяться в один угловой диван, не подходили друг другу. Кроме того, по фотографии в каталоге мне и в голову не могло прийти, что часть дивана покрыта искусственной кожей”, — говорит женщина. В каталоге в качестве материала указывается ”качественная ткань”.
Поскольку 23 февраля был сокращенным рабочим днем, решить проблему сразу же не удалось. Маре пришлось выдумывать иные варианты размещения гостей.
Руководитель службы маркетинга и коммуникации Hansapost Марис Киви сказала, что все товары поступают на склад в закрытой упаковке и с промаркированными частями. ”На складе заказ клиента собирается в посылку. В данном случае склад ошибся с комплектацией. Ошибка была выявлена, когда клиент получил товар. Клиент сразу же сообщил нам об ошибке и мы сразу же стали работать над исправлением ситуации. С этого времени мы постоянно поддерживали с клиентом связь”, — сказала она и добавила, что фирма хотела в тот же день отправить клиенту правильную часть. ”Это был предшествующий государственному празднику неполный рабочий день, и, к сожалению, доставку курьером на этот же день организовать не представлялось возможным. Это не понравилось клиенту и неприятная ситуация вылилась в проблему”, — сказала она и добавила, что к настоящему моменту договоренность с клиентом достигнута.
Относительно расхождений в описании, Киви сказала, на фотографии четко видно, что диван оформлен в двух тонах.
”Видно, что мягкая часть покрыта тканью, а боковины — искусственной кожей. Если товар не соответствует ожиданию клиента, то тот имеет право отказаться от него в течение 14 дней”, — подчеркнула Киви.