22.10.2018, 10:12

Исследование подтверждает — лучшая доступность микрозаймов позволяет уменьшить количество краж


Коммерческий текст
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Исследование подтверждает — лучшая доступность микрозаймов позволяет уменьшить количество краж
Pixabay

Ни для кого не является секретом то, что отношение общественности к т.н. микрозаймам (или как их еще называют — ”быстрые займы” или ”СМС-займы”) преимущественно отрицательное. Во многом это отрицательное отношение обусловлено более высоким процентом, который запрашивают кредитодатели. Считается, что использование микрозаймов способствует ухудшению финансового положения заемщиков и обеднению и так социально уязвимых групп населения.

Хотя непредусмотрительное кредитное поведение действительно может довести до финансовых трудностей, не стоит полагать, что доступ к микрозаймам — это билет в один конец к личному банкротству. Правда, по сравнению с банковскими кредитами небанковские микрозаймы вследствие более высоких рисков в среднем дороже, но не стоит думать, что недостатки от использования микрозаймов перевешивают преимущества или то, что такие преимущества отсутствуют вообще. Ложным является и представление, согласно которому запрет микрокредитных организаций и других небанковских кредитодателей положительно повлияет на финансовое поведение домохозяйств и оздоровит рынок кредитования физических лиц.

Влияние доступности микрозаймов на примере штата Орегон

Деятельность фирм, занимающихся выдачей микрозаймов, и связанные с этой деятельностью эффекты ученые-экономисты изучали на протяжении длительного времени. Хотя результаты различных научных исследований противоречивы, все же нельзя сделать однозначный вывод о том, что занимающиеся выдачей микрозаймов фирмы приносят только плохое. Есть исследования, которые указывают на то, что взятие микрозайма не ухудшает финансовое положение и кредитопригодность домохозяйств. Более того, вопреки распространенному пониманию, ограничение и ущемление деятельности фирм-микрокредиторов может дать противоположный и неожиданный эффект.

Например, Джонатан Зинман (2010) исследовал1 влияние законодательного ограничения на использование услуг микрофинансовых организаций на примере американского штата Орегон. Законодательное ограничение на использование услуг микрофинансовых организаций заключалось в установлении максимальной процентной ставки на микрокредит со стороны властей штата Орегон в 2007 году. В результате внедрения данной меры уменьшилось взятие краткосрочных займов, но этому сопутствовало и ухудшение финансового положения большинства заемщиков. Это было связано с тем, что многие должники были вынуждены прибегнуть к худшим финансовым альтернативам, среди них — банковские расчетные кредиты и оплата счетов с опозданием, в случае которых начисляются пени.

Ловушка кредитного цикла

В опубликованной в 2011 году статье2 ученого Чикагского университета Адэр Морс исследовался вопрос, ухудшает или смягчает доступ к микрозаймам финансовые проблемы физических лиц. В исследовании было выявлено, что доступ домохозяйств к микрокредитованию оказывает на благополучие позитивное влияние: так, наличие микрозаймов помогает смягчить риски, связанные с принудительным отчуждением недвижимости (по-английски foreclosure). Также было установлено, что наличие ”быстрых займов” способствует снижению количества краж, так как потенциальный вор может отказаться от магазинной кражи, если есть возможность одолжить деньги.

Результаты исследования А. Морс во многом соответствуют результатам опубликованной в 2014 году Нилом Бхутта статьи3, в которой указывалось на то, что взятие микрокредита не влияет на кредитопригодность заемщика, неисполнение заемщиком обязательств или вероятность превышения им кредитных лимитов.

В опубликованном в 2011 году исследовании4 Марк Энтони Фусаро и Патриция Джэй Сирилло при помощи экономического эксперимента выяснили, могут ли ”быстрые займы” с высокой процентной ставкой вогнать заемщика в т.н. ловушку кредитного цикла, т.е. ситуацию, когда для погашения уже взятого кредита нужно взять новый кредит. В ходе проведения экономического эксперимента авторы пришли к выводу, согласно которому потребительские займы с высокой процентной ставкой не обуславливают возникновение кредитного цикла.

На сегодняшний день организации, занимающиеся выдачей микрозаймов, — это неотъемлемая часть финансового сектора; у этих фирм есть свой определенный потребительский сегмент и цели деятельности. Естественно, многие микрофинансовые организации являются сторонниками соответствующей правовой регуляции сферы микрокредитования, так как от ясных и понятных правил игры в конечном итоге выигрывают все участники рынка. Не стоит полагать, что фирмы, занимающиеся выдачей микрозаймов заинтересованы в зарабатывании денег любой ценой и не пекутся о благополучии своих клиентов. Credit.ee OÜ делает все от себя зависящее для соблюдения принципов ответственного кредитования, что является одной из гарантий удов¬¬¬летворенности клиента. Именно удовлетворенные клиенты являются фундаментом успешного и надежного бизнеса.

Процитированные статьи:

  1. Zinman, J. (2010). Restricting consumer credit access: Household survey evidence on effects around the Oregon rate cap. Journal of Banking & Finance 34(3), 546-556
  2. Morse, A. (2011). Payday lenders: Heroes or villains?. Journal of Financial Economics 102(1), 28-44
  3. Bhutta, N. (2014). Payday loans and consumer financial health. Journal of Banking & Finance 47, 230-242.
  4. Fusaro, M. A., Cirillo, P. J. (2011). Do payday loans trap consumers in a cycle of debt? 42 p.

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