23.08.2018, 10:15

Куда и как часто ездят клиенты Taxify? Сколько стоит поездка до Тарту?

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Taxify'ga takso tellimine
Taxify'ga takso tellimineFoto: Rauno_Volmar

Согласно статистике технологической фирмы Taxify, самыми популярными направлениями в Эстонии являются Таллиннский аэропорт, автовокзал, А-терминал Таллиннского порта, Ülemiste City и творческий городок Telliskivi. Часто по просьбе клиентов водители принимают заказ на поездку из Таллинна в Тарту или обратно.

”Как правило, время ожидания машины в Эстонии меньше пяти минут, а средняя продолжительность поездки 12-13 минут”, — говорит руководитель отдела операций Taxify Eesti Мартин Ярве. По его словам, больше всего поездок совершается за последние четыре месяца года, а меньше всего в январе, мае и июле.

Согласно статистическим данным по дням недели, то дольше всего придется ждать такси по понедельникам, а меньше всего — по субботам. ”Время ожидания зависит не только от дня недели, но еще и от погоды. В плохую погоду спрос на услугу растет, поэтому увеличивается срок ожидания. Если во время обычного дождя количество заказов сильно не возрастает, то во время дождя с ветром рост происходит всегда”, — добавил Ярве.

Летом растет спрос на поездки, перед началом которых клиенты обговаривают с водителем маршрут и цену по телефону. ”Стоит предварительно обговорить с водителем условия поездки, если пункт назначения находится за пределом 30 километров от центра Таллинна. Например, при поездке из Таллинна в Тарту. В среднем стоимость поездки в город студентов составляет 90 евро”, — говорит руководитель операционного отдела Taxify Eesti.

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Taxify является самой быстрорастущей в мире платформой каршеринга с 10 миллионами пользователей и более полумиллиона водителей в мире. Компания, основанная в Эстонии в 2013 году, сегодня оперирует в более чем 25 странах.

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