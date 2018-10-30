30.10.2018, 15:35

Мир после блокчейнa, или как подготовиться к новой, более мощной промышленной революции?


Коммерческий текст
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Мир после блокчейнa, или как подготовиться к новой, более мощной промышленной революции?
Moontec. Прошлогодняя конференция Moontec17. Котел культуры, Таллинн, Эстония.

Более 1000 человек вновь соберутся на ежегодном саммите Moontec, чтобы обсудить дальнейшие шаги в развитии блокчейна и всей мировой экосистемы вокруг данной технологии. Саммит пройдет 26-27 ноября в Таллинне, где выступит более 50 экспертов со всего мира.

Технология блокчейн и криптовалюты успели в прошедшем году поднять на уши весь мир. Эти два всем известных термина фигурировали в интернет пространстве практически на каждом углу, в первую очередь благодаря такому феномену как ICO или “Initial Coin Offering”. ICO привлекли внимание представителей совершенно различных сфер деятельности: предпринимателей, инженеров программного обеспечения, трейдеров, спекулянтов, инвестиционных фондов, банков, юристов, государств и регуляторов. Эксперты с уверенностью заявляют, что такой рост популярности ранее не преследовал ни одной другой технологии, включая сам Интернет. Если в 2017-2018 г. люди старались изучать потенциал блокчейна, то сегодня моментум сдвинулся в сторону определения и построения конкретных практических бизнес решений на основе данной технологии. Ввиду массового падения стоимости биткоина, значительная часть пользователей информации покинули рынок, чему свидетельствует ресурс Google Тренды. Речь идет о так называемых криптотрейдерах, желающих заработать на резком и отчасти необоснованном росте стоимости криптовалют. Однако в центре внимания у нас вовсе не криптовалюты, а сама технология лежащая в их основе - блокчейн, который никуда еще не пропал и судя по всему не собирается.


Прошлогодняя конференция Moontec17. Котел культуры, Таллинн, Эстония.


Прошлогодняя конференция Moontec17. Котел культуры, Таллинн, Эстония.

В 2018 году, Интернет гиганты такие как Facebook, Google, Microsoft, Amazon и IBM рассказывали об вложении ресурсов в прикладное изучение и развитие блокчейна. Помимо гигантов, оптимистично настроены и многие другие бизнесы: судя по результатам опроса Deloitte, блокчейн становится приоритетом для большинства компаний в мире. Из всех опрошенных, 39% заявили о планах инвестировать более $5 млн. в блокчейн в последующем году. Из всех регионов, наиболее оптимистично настроен Китай. Стоит также отметить появление новой движущей силы на рынке в виде разрушителей старых стандартов, которых Deloitte описывает как “компании, вошедшие в соответствующие сегменты индустрии в качестве стартапов, однако быстро выросли до состояния, которое позволяет им вытеснять нынешних лидеров с своих позиций”. Компании, преследующие будущие тренды и продвигающие блокчейн не просто меняют существующие процессы - они строят совершенно новые теории будущего коммерции. Бесспорно, блокчейн находится на верном пути развития и имеет потенциал изменить совершенно каждую индустрию, имеющую в основе процессы передачи информации, данных и других различных видов ценности. Стоит также отметить, что человечество переходит в век, когда персональные данные являются ценнейшим активом каждого человека и существовать в полной безопасности могут они лишь внутри блокчейна - осталось это всем осознать и принять. Блокчейн бесспорно появился своевременно и никуда уже не пропадет. Главная задача всех бизнесов и предпринимателей - изучить возможности данной технологии и начать с ней экспериментировать, как в 1994 году сделал Джефф Безос, основав интернет магазин Amazon, стоимость которого в спустя 23 года оценили в $177 млрд.


Прошлогодняя конференция Moontec17. Котел культуры, Таллинн, Эстония.

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении блокчейна и в поиске его возможного применения, приглашаем вас посетить Moontec 18 - крупнейший в северной европе ежегодный саммит, посвященный вопросам блокчейна. Мероприятие пройдет в Таллинне 26-27 ноября, 2018 г., где ожидаются представители таких компаний, как Google, Facebook, IBM, Microsoft, PwC, Amazon, NEO и многих других. С полным списком докладчиков можно ознакомиться здесь. Не пропустите важнейшее событие года и воспользуйтесь промокодом DELFI2018 для дополнительной скидки в 20%. Приобрести билет можно по ссылке на сайте www.moontec.ee

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