30.08.2017, 15:27

НАКОНЕЦ-ТО! С Taxigo теперь можно ездить в кредит!


Коммерческий текст
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НАКОНЕЦ-ТО! С Taxigo теперь можно ездить в кредит!
Taxigo

Taxigo, электронная платформа для заказа такси, с самым большим в Эстонии таксопарком, до сих пор росла и развивалась без помощи инвесторов. Спокойно и взвешенно. Уже несколько месяцев Taxigo предлагает клиентам новые способы оплаты, которые сделают поездки более удобными.

«На сегодняшний день в Таллинне цифровая платформа для заказа такси Taxigo опирается более чем на 2500 рабочих машин. Taxigo продолжает расти, развивая бизнес-модель, несколько отличную от моделей конкурентов, — поясняет основатель и руководитель Taxigo Эдуард Дубровский. — Мы не превратились и не собираемся превращаться в таксофирму, подобно Taxify или Uber. Мы намерены остаться платформой для всех фирм и водителей такси. Это значит, что клиент сможет выбрать машину, исходя из своих предпочтений: вид, бренд, цена, рейтинг водителя, уровень комфорта. Посреднический процент для водителей у нас выгоднее, цены для клиентов в целом немного ниже, и в часы пик мы не делаем наценок».

Новые способы оплаты через Taxigo

Кроме платежей наличными и дебетной картой через терминал появилось целых три новых способа оплаты.

Оплата кредитной картой. Клиент регистрирует свою кредитную карту в приложении на смартфоне и получает возможность оплачивать ею проезд. Преимущество этого способа в том, что клиент может заказать такси, в котором нет терминала. Он просто говорит водителю, что платит кредиткой, водитель нажимает на кнопку и через две секунды получает ответ, что платеж прошел. Клиенту ни на что нажимать не нужно, он довольный выходит из машины.

Клиентский договор, или кредитный счет. Этой услугой могут пользоваться, например, фирмы, которые оплачивают работникам поездки на такси, или семьи, где глава семьи открывает кредитный счет для себя и остальных членов семьи. Преимущество этого способа оплаты в том, что расчет производится только раз в месяц, а все поездки, адреса и маршруты можно видеть в реальном времени. Эта система оплаты не предполагает никаких бумажных счетов, а заказать такси можно в любой из пятидесяти разных фирм.

Мобильные платежи, или оплата через оператора мобильной связи. Клиент может оплатить поездку через любого мобильного оператора, действующего в Эстонии. Стоимость поездки будет добавлена к счету за телефон, который подлежит оплате в следующем месяце. Преимущество такого способа оплаты в том, что такси останется доступно для вас даже в форсмажорных обстоятельствах, когда нет с собой денег или банковской карты!

Taxigo

Все способы оплаты действуют и при телефонном заказе!

По словам Эдуарда Дубровского, всем клиентам Taxigo следует иметь в виду два важных обстоятельства. Во-первых, способ оплаты поездки нужно выбрать перед тем, как заказывать машину, потому что система покажет только те такси, в которых принят такой способ оплаты. Кроме того, полезно помнить, что все перечисленные способы оплаты действуют как при заказе такси через приложение, так и при заказе по короткому номеру 1665. «Через нашу систему ежемесячно проходит около 160 000 поездок, и очень многие из них заказаны по телефону, потому что клиентам нравится, когда к их желаниям кто-то прислушивается и помогает им выбрать лучшее такси». Создатель Taxigo отметил, что клиентам, для которых важен уровень цен, стоит уже при заказе указать пункт назначения, чтобы сравнить цены, предлагаемые разными фирмами и водителями, и выбрать лучшую.

Если у вас еще не установлено приложение Taxigo, вы можете найти его здесь.

Taxigo
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НАКОНЕЦ-ТО! С Taxigo теперь можно ездить в кредит!

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