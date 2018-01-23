23.01.2018, 15:00

Нотариусы предупреждают пожилых людей об опасных сделках

 (1)
rus.delfi.ee
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Päranduse lugemine
Foto: Tiit Blaat

Нотариусы отметили, что в связи с ростом цен на недвижимость совершается все больше сделок с домами и квартирами бабушек и дедушек, причем иногда собственник недвижимости может только в кабинете нотариуса узнать, какую сделку он пришел совершать и какие именно риски с ней связаны.

Нотариальная палата в своем пресс-сообщении просит пожилых людей быть внимательными в ситуациях, когда их приглашают к нотариусу, но не дают подробных пояснений. Обязательно следует учитывать, что, как правило, у нотариуса на совершают сделок, у которых не было бы последствий. Нотариусы, конечно, всегда поясняют содержание сделки, ее природу и возможные последствия, но некоторые люди не обращают на пояснения внимания или не осмеливаются отстаивать свои права.

Нотариусы также советуют молодым людям, желающим использовать недвижимость родителей или бабушек и дедушек в качестве залога для получения кредита, хорошо продумать, смогут ли они выплачивать кредит и в случае потери источника дохода. Часто установление ипотеки рассматривают как необходимое бюрократическое условие для получения кредита, однако следует понимать, что это значит на самом деле.

”В большинстве случаев, те, кто дарят свою недвижимость или предоставляют ее в качестве залога, в курсе, зачем они пришли к нотариусу, но зачастую не осознают риска того, что могут в итоге остаться без недвижимости”, — сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

”Даже, если у всех сторон лучшие намерения, что-то может пойти не так, и пожилой человек останется без жилья. Поэтому следует продумать все сценарии, хотя, конечно, само по себе желание помочь детям и внукам является совершенно естественным, — отметила Саар-Йохансон. — Реже встречаются ситуации, когда людям, которых приводят с целью залога, дарения или продажи недвижимости, ”навешали на уши лапшу” так, что они совершенно не понимают, зачем на самом деле нужна их подпись. В таком случае роль нотариуса заключается в том, чтобы основательно объяснить суть сделки и связанные с ней риски. Иногда пожилого человека ждет очень неприятный сюрприз, когда выясняется, что погрязший в долгах родственник пытается решить свои проблемы за счет его собственности”.

Нотариусы советуют с вниманием относиться ко всем связанным с недвижимостью сделкам, а также к выдаче доверенностей для осуществления таких сделок. Часто разумнее составить завещание, но, если человек действительно хочет подарить недвижимость родственнику или заложить недвижимость в его пользу, с нотариусом следует обсудить, как можно защититься от потери жилья.

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 (1)
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