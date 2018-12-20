Организатор фестиваля Intsikurmu: нам надоело сидеть в офисе и мы решили стать ближе к народу!

INTSIKURMU KETS — это такой узловой пункт, офис фестиваля в общественном пространстве. Это не просто магазин, скорее это компактная версия фестиваля.

Создатели музыкального фестиваля Intsikurmu открыли в торгово-развлекательном центре T1 Mall of Tallinn лайфстайл-магазин — одновременно галерею, кинотеатр короткометражных фильмов, шахматное кафе, место проведения концертов и офис фестиваля. Магазин продает музыку, кеды, мерч с символикой музыкальных групп и фестиваля Intsikurmu, винтажную одежду и кофе KOKOMO. Там же ведется работа над фестивалем Intsikurmu и проводятся презентации музыкальных альбомов.



- Мартин Руус, вы — один из организаторов музыкального фестиваля Intsikurmu. Как вообще появилась идея открыть фестивальный магазин?

- INTSIKURMU KETS — это такой узловой пункт, офис фестиваля в общественном пространстве. Это не просто магазин, скорее это компактная версия фестиваля. У нас здесь есть небольшая сцена, где могут выступать музыканты — можно, например, проводить презентации альбомов. Еще есть небольшой кинотеатр короткометражек — фильмы идут на протяжении всего дня, поэтому любой желающий может у нас передохнуть и одновременно посмотреть короткометражное кино. Мы продаем оригинальную одежду Kopli Couture и музыкальный мерч. Решение открыть такое место родилось из-за того, что нам смертельно надоело пялиться в экран в закрытом офисе, захотелось, так сказать, свежего воздуха. Мы хотели переехать в публичное пространство, чтобы заниматься организацией фестиваля среди людей, окунувшись в культуру, которая нас вдохновляет. Важно знать, как воспринимают фестиваль посетители, а здесь мы сможем лично общаться с ними, обмениваться идеями. Если у кого-то есть какие-то идеи о сотрудничестве, то найти нас очень просто — вот мы.

- Почему кеды — это культура? Почему вы решили продавать именно кеды?

- Это удобная и красивая обувь, подходит к множеству стилей одежды, а еще они — отличный способ самовыражения. Чтобы тебе доверили продавать самые клевые дизайнерские кеды, твой магазин должен быть оригинальным, он должен рассказывать какую-то историю, а мы здесь как раз для того, чтобы рассказывать истории. Обычный обувной магазин или магазин спортивных товаров, скорее всего, не получит эксклюзивные дизайнерские кеды — даже если речь идет об известном бренде типа Converse, Nike, Adidas, New Balance. В обычных магазинах — обычные товары. К нам можно приходить за тем, чего больше нигде не найти.

Еще мы продаем здесь одежду Kopli Couture, потому что хотим побудить людей самовыражаться и оригинально одеваться на наш фестиваль, да и в повседневной жизни тоже. Оригинальные наряды стали неотъемлемым элементом фестивальной культуры. В нашем магазине мы стараемся предлагать неповторимую одежду, которая будто создана для фестивалей и других подобных мероприятий.

- Что можно будет увидеть в художественной галерее?

- Сейчас проходит выставка-продажа картин Алара Тууля, картин и курток с дизайном Тойво Фреэмана, а также фотографий Ирис Кивисалу. Экспозиции будут периодически меняться, и выбирать мы будем стараться темы, которые каким-то образом пересекаются с фестивалем и магазином. Выставки в нашем лайфстайл-магазине подчеркивают концепцию свободы слова и мыслей и смелость самовыражения. Они призваны вдохновлять и нас самих, и посетителей.

- Какова концепция шахматного кафе? Шахматы снова популярны среди молодежи?

- Пока что не настолько популярны, как могли бы быть, а мы хотим, чтобы люди снова начали ценить интеллектуальные игры, ум и аналитические способности. На фестивале Intsikurmu у нас была небольшая шахматная зона, а здесь у нас кафе KOKOMO Coffee Roasters и шахматные доски. Подумываем, не начать ли проводить шахматные турниры.

- Чего еще интересного следует от вас ждать после переезда?

- Мы открыты к творческому сотрудничеству. Идей очень много: начиная с конкурсов поэзии или короткометражного кино и заканчивая перформансами. Сейчас мы работаем над программой зимнего фестиваля Intsikurmu, летний фестиваль тоже уже в работе. Мы уверены, что на новом месте и в свежей атмосфере появится еще немало идей.

- Когда состоится первый концерт или презентация альбома?

- Уже в эту субботу к полудню можно приходить послушать новый альбом Мика Педая, а 27 декабря у нас здесь выступит дуэт Ingel ja Frank.

Билеты на фестиваль Intsikurmu тоже уже в продаже, а еще в ближайшее время здесь станут продаваться билеты с эксклюзивным дизайном — отличный подарок на праздники!

На самом деле, мы также хотим поддержать другие эстонские фестивали. Мы открыты к сотрудничеству и совместному формированию качественной фестивальной культуры. Мы рады любым предложениям о сотрудничестве.