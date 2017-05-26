26.05.2017, 20:24

Пенсионер: почему курьер при доставке алкоголя спрашивает документ? Я выгляжу моложе 18?

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комментарий магазина и почты
rus.delfi.ee
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Euroopa Liidu passFoto: Annika Haas

С Delfi Kasulik связался пенсионер. По его мнению, странно, что, принимая заказанный в интернет-магазине Maxima товар, он должен каждый раз показывать документ, подтверждая, что ему есть 18 лет.

”Я несколько раз заказывал товар в e-Maxima. Услуга хорошая, товар свежий. Я заказал более чем на 40 евро — тогда доставка бесплатна. Но меня удивляет, что если в списке есть алкоголь, то курьер спрашивает удостоверяющий личность документ, записывает номер ID-карты и просит еще дополнительную подпись, хотя я уже поставил одну — о получении товара”, — описал ситуацию пенсионер.

„Я спросил у молодого человека: я, будучи пенсионером, выгляжу ли несовершеннолетним? В ответ получил, мол, таковы порядки. Мой вопрос: это согласуется с законом?” — интересуется читатель.

По словам пресс-секретаря Maxima Кати Любобратец, поскольку за доставку и передачу заказа отвечает Omniva, то и они отвечают за выполнение требования предъявлять документы.

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„При покупке алкоголя и табачных изделий у нас действует регулируемое законом требование: надо убедиться, что их не продают несовершеннолетним. Если в обычном магазине это делает кассир или работник информации, то в случае э-магазина это может сделать лишь курьер”, — добавила она.

Omniva оказывает курьерские услуги Maxima и другим интернет-магазинам Эстонии. По словам их пресс-секретаря Маттиаса Кайва, курьер обязан спрашивать документ у всех, чтобы убедиться, что оформлявший заказ — совершеннолетний.

”Если заказанные в интернет-магазине продукты содержат алкоголь и табачные изделия, то наши курьеры обязаны спрашивать удостоверяющий личность документ”, — объяснил Кайв.

„Мы это делаем, чтобы быть уверенными, что алкоголь и табачные изделия не попадут ни к кому иному, кроме как к оформлявшему заказ: открыть дверь может пенсионер, но это не гарантирует, что он и был заказавшим товар”.

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