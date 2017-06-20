Полиция: решили обвесить магазин на кассе? Вам грозит штраф до 1200 евро или арест

Недавно Delfi выяснил, как торговые сети борются с особо хитрыми клиентами на кассах самообслуживания, которые, например, пробивают товар подороже как более дешевый. Оказалось, что большинство магазинов хоть и доверяет своим клиентам, но имеет некоторые меры воздействия. Мы узнали у полиции, что на этот счет говорит закон.

„Начиная с 2015 года в полицию было передано около десяти случаев, когда клиенты магазинов осознанно пытались взвесить товар так, чтобы весы зафиксировали меньший вес, либо пытались использовать для оплаты код более дешевого товара”, — рассказала Delfi молодежный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Екатерина Луценко. Такие случаи, по ее словам, передаются в полицию достаточно редко, и в магазинах, использующих кассы самообслуживания, есть, как правило, сотрудники, помогающие клиентам, а также охранники.

Иногда может случится, что люди более пожилого возраста в силу состояния здоровья не могут справиться с кассой самообслуживания. В таком случае можно обратиться за помощью к консультанту или на обычную кассу. „Но в тех случаях, которые были переданы в полицию, было установлено, что люди на самом деле пытались уменьшить стоимость товара, например, держа товар не на весах, а в воздухе, или взвешивая небольшое количество товара, а затем прибавляя после взвешивания еще товар”, — поведала Луценко.

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Эти случаи, по ее словам, касались товара стоимостью иногда даже менее евро. Но следует понимать, что такое деяние является проступком вне зависимости от стоимости товара, и магазин имеет право обратиться в полицию. „В таких случаях начинаются делопроизводства о проступке по статье 218 Пенитенциарного кодекса „Виновное деяние, направленное против малоценных вещей и имущественных прав”. За такой проступок можно получить в качестве наказания штраф в размере до трехсот штрафных единиц (до 1200 евро) или арест, — предупредила полицейский. — Возраст людей, которые задерживались сотрудниками магазинов и передавались полиции, от 14 до 49 лет, но преимущественно это была молодежь в возрасте 14-22 лет”.

Поэтому пытаясь сэкономить таким образом пару евро или, например, поспорив с друзьями, следует вспомнить, что и у таких действий могут быть весьма серьезные последствия. „Родителей просим поговорить с детьми о том, что и порча товара является наказуемым деянием, например, откручивание пробок на бутылках с прохладительными напитками в надежде, что под крышкой будет приз. С таким тоже приходится сталкиваться сотрудникам торговых точек”, — добавила Луценко.