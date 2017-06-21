21.06.2017, 17:05

Порайонно: где и как в Таллинне адаптированы дома для людей с особыми потребностями

 (1)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 2
Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva Muuseumis
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

В сентябре 2016 года стартовал пилотный проект адаптации жилья для людей с особыми потребностями. К маю были приспособлены первые девять домов, а к концу года планируется адаптировать дома 45 нуждающихся в помощи таллиннцев. Цель проекта — создать для таких людей лучшие условия для жизни, учебы и работы. Delfi поинтересовался у столичных районных управ, есть ли в их части города специально обустроенные дома — и не только в рамках проекта, а также имеются ли планы по их адаптации.

Хааберсти

”Сейчас идет пилотный проект, финансируемый государством, в рамках которого по всей Эстонии обустраивают жилье людей с особыми потребностями на общую сумму примерно 4,5 миллиона евро. Прием ходатайств на него окончен. В Хааберсти находятся примерно с десяток таких жилых помещений, точное количество сказать невозможно. Заявления принимал Департамент социальной помощи и здравоохранения”, — прокомментировал ситуацию старейшина района Хааберсти Марек Юргенсон.

Читать еще

По его словам, Департамент социальной помощи и здравоохранения выделяет на благоустройство жилых помещений 3 000 евро в год на каждую часть города. На эти деньги в Хааберсти приспосабливают от 1 до 3 квартир ежегодно, в зависимости от объема работ и возможностей самофинансирования человека. ”Спонсируемое городом приспособление жилого помещения включает и личное самофинансирование”, — подчеркнул старейшина.

Реновация жилого помещения охватывает как непосредственно жилье человека, так и путь до наружной входной двери, включая пандусы и прочие облегчающие передвижение приспособления дальше наружной двери, описал Юргенсон. В данный момент в районной управе Хааберсти — два заявления на благоустройство жилого помещения, которые финансирует город Таллинн.

Пирита

”В районе Пирита приспособленных для людей с особыми потребностями и принадлежащих городу Таллинну квартир нет”, — ответил на вопрос журналиста советник по связям с общественностью районной управы Пирита Расмус Синивеэ.

Мустамяэ

Заведующая отделом городского хозяйства районной управы Мустамяэ Элле Арусоо поведала, что в их части города нет домов, целиком и полностью находящихся в подчинении районной управы. ”В нашей части города по адресу Акадеэмия теэ, 32 есть жилой дом, относящийся к Таллиннскому департаменту городского имущества, и в нем есть 11 жилых помещений, приспособленных для людей, имеющих проблемы с передвижением”.

Нымме

”Для людей, имеющих проблемы с передвижением, приспособлены квартиры в муниципальных домах по адресам Мяннику теэ, 96 и 98а”, — сообщил Delfi советник по связям с общественностью районной управы Нымме Юкко Ноони.

Кристийне

Заведующая отделом социального попечительства районной управы Кристийне Ээрика Рахуоя прокомментировала ситуацию так: ”В части города Кристийне действительно имеется несколько домов, реновированных с учетом нужд людей с особыми потребностями. Также планируется дополнительно приспособить несколько домов. Тут можно упомянуть муниципальное жилье по адресам Энергия, 13 и Сыпрузе, 5”.

Например, на Энергия в трехэтажном доме — 36 социальных квартир. На каждом этаже — 12 комнат, в которых расширены дверные проемы. В доме имеются лифт и пандусы, что позволяет передвигаться людям в инвалидной коляске.

Сыпрузе, 5, по словам Рахуоя, это бывшее общежитие, в одном крыле которого 52 комнаты для людей, нуждающихся в сторонней помощи, а в другом — муниципальные квартиры. ”Это здание в ближайшее время будет реконструировано с учетом нужд людей, испытывающих трудности в передвижении. Например, установят пандус, лифт, расширят дверные проемы”, — поведала чиновник.

”Специально же приспособленных муниципальных квартир в районе Кристийне нет. — добавила Ээрика Рахуоя. — Для улучшения условий жизни и повышения самостоятельности в быту лица с тяжелым или глубоким недостатком здоровья могут ходатайствовать в отделе социального попечительства о пособии для благоустройства жилого помещения, находящегося в его собственности”.

Пыхья-Таллинн

Советник по связям с общественностью Максим Рогальский из районной управы Пыхья-Таллинна поведал, что некоторые муниципальные и социальные дома в районе приспособлены для передвижения в инвалидной коляске: Анкру, 1, Уус-Малева, 6, Малева, 2а. ”И, возможно, некоторые другие”, — добавил Рогальский.

Ласнамяэ

"Таких домов у нас нет", — сообщила советник по связям с общественности районной управы Ласнамяэ Ольга Нигровская.

29 мая в управе Ласнамяэ прошел инфочас для квартирных товариществ на тему адаптации жилья для людей с особыми потребностями. ”К сожалению, в управу Ласнамяэ с подобными вопросами обращаются довольно часто, но в связи с тем, что субсидии, выделяемые городом, ограничены, не всегда можно помочь этим людям. Зачастую они становятся в прямом смысле заложниками своей квартиры. Теперь ситуация должна существенно улучшиться”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Кесклинн

Получить ответ относительно ситуации в районе Кесклинн не удалось ни в районной управе, ни в в Департаменте городского имущества.

О пилотном проекте

В начале мая Delfi писал, что начавшийся в сентябре 2016 года пилотный проект адаптации жилья приносит первые плоды.

Адаптированы первые девять домов, к концу года планируется приспособить дома 45 таллинцев с особыми потребностями. Цель проекта адаптации жилья — создать для людей с особыми потребностями лучшие условия для жизни, учебы и работы. Пилотный проект проводится Центром профессиональной реабилитации Астангу в сотрудничестве с Таллиннским департаментом социальных дел и здравоохранения.

Одной из первых жилье было адаптировано для 78-летней Татьяны (имя изменено). ”Я очень довольна и благодарна за то, что мое жилье адаптировали. Помимо душа мне также сделали удобный поручень и выдали складной маленький стул, чтобы можно было мыться сидя”. Поскольку Татьяна живет одна и у нее нет повседневной поддержки, то благодаря замене ванны на душ она легко сможет мыться самостоятельно.

Опыт пилотного проекта будет применяться в основном проекте, который пройдет по всей Эстонии. В рамках основного проекта ходатайства об адаптации жилья принимают местные самоуправления по месту жительства, которые поддержат людей в процессе проведения изменений. Для одобрения поступившего от человека ходатайства местное самоуправление должно представить ходатайство о финансировании адаптации жилья Министерству финансов.

По словам Министерства социальных дел, местные самоуправления смогут подавать ходатайства в министерство финансов во втором полугодии 2017 года. Более подробную информацию о процессе подачи ходатайств местным самоуправлениям сообщат министерства социальных дел и финансов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

Свежее

Порайонно: где и как в Таллинне адаптированы дома для людей с особыми потребностями

 (1)
21.06.2017
В сентябре 2016 года стартовал пилотный проект адаптации жилья для людей с особыми потребностями. К маю были приспособлены первые девять домов, а к концу года планируется адаптировать дома 45 нуждающихся в помощи таллиннцев. Цель проекта — создать для таких людей лучшие условия для жизни, учебы и работы. Delfi поинтересовался у столичных районных управ, есть ли в их части города специально обустроенные дома — и не только в рамках проекта, а также имеются ли планы по их адаптации.
Подробнее

Просто и доходчиво: в чем разница между лекарством и пищевой добавкой?

 (2)
20.06.2017
Аптеки и магазины изобилуют огромным выбором товаров для здоровья, и подобрать подходящий вариант бывает довольно непросто. Что же касается безрецептурных препаратов, продающихся в аптеках, то зачастую сложно отличить лекарственное средство от биологически активной добавки к пище (БАДа), к тому же не все знают, в чем же на самом между ними разница. Фармацевт аптеки Südameapteek Мерилин Исраэль подробно разъясняет суть вопроса.
Подробнее

4 совета, как с умом пользоваться мобильным интернетом после отмены платы за роуминг

 (3)
20.06.2017
На прошлой неделе в Европе была отменена плата за роуминг. Это значит, что теперь в пределах Европейского союза мобильный интернет можно использовать в точности, как дома – без какой-либо дополнительной платы. Пакеты все же устанавливают определенные ограничения, и поэтому важно знать, как с умом пользоваться мобильным интернетом, чтобы избежать дополнительной платы после превышения лимита пакета, говорится в пресс-релизе Samsung Eesti.
Подробнее

Полиция: решили обвесить магазин на кассе? Вам грозит штраф до 1200 евро или арест

 (71)
20.06.2017
Недавно Delfi выяснил, как торговые сети борются с особо хитрыми клиентами на кассах самообслуживания, которые, например, пробивают товар подороже как более дешевый. Оказалось, что большинство магазинов хоть и доверяет своим клиентам, но имеет некоторые меры воздействия. Мы узнали у полиции, что на этот счет говорит закон.
Подробнее

Отмена роуминга в ЕС: шесть тонкостей, незнание которых будет стоить вам денег

 (35)
19.06.2017
С 15 июня мобильного роуминга в странах Европейского союза больше не существует. Однако, как это часто бывает с правилами, которые затрагивают интересы сотен компаний и миллионов людей в десятках странах мира, в них есть масса оговорок и "да, но", пишет латвийский Techlife.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Монитор будущего — что нас ждет?
Большой монитор для настольного компьютера, а иногда даже для ноутбука — неотъемлемый аксессуар современных рабочих мест. Однако, их эволюция происходит не так быстро, как эволюция смартфонов или планшетных компьютеров. Тем не менее, все мы ждем появления довольно интересных мониторов на рынке, и, к счастью, мы находимся на грани весьма важных перемен. Что в ближайшее время будет с мониторами? Как они могут измениться?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

”Дикая наука”: Пнями с одного гектара можно целый год отапливать 4-6 домов

 (22)
19.06.2017
Как правило, пни с вырубок не вывозят. Но ведь они — древесина, которая имеет большую отопительную ценность. Гораздо большую, чем та энергия, которая требуется на их выкорчевывание и транспортировку. Почему же пни остаются в земле, и как это воздействует на окружающую среду исследовал профессор Эстонского университета естественных наук, специалист по экосистемам Вейко Ури.
Подробнее

Небывалый для Эстонии случай: Novatours подает в суд на недовольного клиента

 (110)
16.06.2017
В комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей обратился клиент Novatours в связи с тем, что его разместили в отеле с более плохими условиями, чем было оговорено. Основная претензия заключалась в слишком низкой температуре воды в бассейне. Novatours с претензией не согласна и подает на клиента в суд.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Что делать с золотыми украшениями которые не нравятся или поломаны? Цена на золото опять растет, так почему бы выгодно не поменять их
Наверное, нередко бывает такое, что в шкатулке с украшениями вы видите то, что по той или иной причине уже давно не носите.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ФОТО: Расширение Lasnamäe Prisma. Есть ли повод для беспокойства?

 (31)
12.06.2017
В конце мая сеть Prisma сообщила о начале работ по расширению своего магазина по адресу Мустакиви теэ, 17 в столичном районе Ласнамяэ, однако когда строительство началось и стало ясно, что делается это за счет боковой парковки, общественность всколыхнулась. Куда ставить машины? Что будет с цирком и луна-парком? Где будут проходить ярмарки?
Подробнее