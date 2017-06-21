Порайонно: где и как в Таллинне адаптированы дома для людей с особыми потребностями

В сентябре 2016 года стартовал пилотный проект адаптации жилья для людей с особыми потребностями. К маю были приспособлены первые девять домов, а к концу года планируется адаптировать дома 45 нуждающихся в помощи таллиннцев. Цель проекта — создать для таких людей лучшие условия для жизни, учебы и работы. Delfi поинтересовался у столичных районных управ, есть ли в их части города специально обустроенные дома — и не только в рамках проекта, а также имеются ли планы по их адаптации.

Хааберсти

”Сейчас идет пилотный проект, финансируемый государством, в рамках которого по всей Эстонии обустраивают жилье людей с особыми потребностями на общую сумму примерно 4,5 миллиона евро. Прием ходатайств на него окончен. В Хааберсти находятся примерно с десяток таких жилых помещений, точное количество сказать невозможно. Заявления принимал Департамент социальной помощи и здравоохранения”, — прокомментировал ситуацию старейшина района Хааберсти Марек Юргенсон.

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По его словам, Департамент социальной помощи и здравоохранения выделяет на благоустройство жилых помещений 3 000 евро в год на каждую часть города. На эти деньги в Хааберсти приспосабливают от 1 до 3 квартир ежегодно, в зависимости от объема работ и возможностей самофинансирования человека. ”Спонсируемое городом приспособление жилого помещения включает и личное самофинансирование”, — подчеркнул старейшина.

Реновация жилого помещения охватывает как непосредственно жилье человека, так и путь до наружной входной двери, включая пандусы и прочие облегчающие передвижение приспособления дальше наружной двери, описал Юргенсон. В данный момент в районной управе Хааберсти — два заявления на благоустройство жилого помещения, которые финансирует город Таллинн.

Пирита

”В районе Пирита приспособленных для людей с особыми потребностями и принадлежащих городу Таллинну квартир нет”, — ответил на вопрос журналиста советник по связям с общественностью районной управы Пирита Расмус Синивеэ.

Мустамяэ

Заведующая отделом городского хозяйства районной управы Мустамяэ Элле Арусоо поведала, что в их части города нет домов, целиком и полностью находящихся в подчинении районной управы. ”В нашей части города по адресу Акадеэмия теэ, 32 есть жилой дом, относящийся к Таллиннскому департаменту городского имущества, и в нем есть 11 жилых помещений, приспособленных для людей, имеющих проблемы с передвижением”.

Нымме

”Для людей, имеющих проблемы с передвижением, приспособлены квартиры в муниципальных домах по адресам Мяннику теэ, 96 и 98а”, — сообщил Delfi советник по связям с общественностью районной управы Нымме Юкко Ноони.

Кристийне

Заведующая отделом социального попечительства районной управы Кристийне Ээрика Рахуоя прокомментировала ситуацию так: ”В части города Кристийне действительно имеется несколько домов, реновированных с учетом нужд людей с особыми потребностями. Также планируется дополнительно приспособить несколько домов. Тут можно упомянуть муниципальное жилье по адресам Энергия, 13 и Сыпрузе, 5”.

Например, на Энергия в трехэтажном доме — 36 социальных квартир. На каждом этаже — 12 комнат, в которых расширены дверные проемы. В доме имеются лифт и пандусы, что позволяет передвигаться людям в инвалидной коляске.

Сыпрузе, 5, по словам Рахуоя, это бывшее общежитие, в одном крыле которого 52 комнаты для людей, нуждающихся в сторонней помощи, а в другом — муниципальные квартиры. ”Это здание в ближайшее время будет реконструировано с учетом нужд людей, испытывающих трудности в передвижении. Например, установят пандус, лифт, расширят дверные проемы”, — поведала чиновник.

”Специально же приспособленных муниципальных квартир в районе Кристийне нет. — добавила Ээрика Рахуоя. — Для улучшения условий жизни и повышения самостоятельности в быту лица с тяжелым или глубоким недостатком здоровья могут ходатайствовать в отделе социального попечительства о пособии для благоустройства жилого помещения, находящегося в его собственности”.

Пыхья-Таллинн

Советник по связям с общественностью Максим Рогальский из районной управы Пыхья-Таллинна поведал, что некоторые муниципальные и социальные дома в районе приспособлены для передвижения в инвалидной коляске: Анкру, 1, Уус-Малева, 6, Малева, 2а. ”И, возможно, некоторые другие”, — добавил Рогальский.

Ласнамяэ

"Таких домов у нас нет", — сообщила советник по связям с общественности районной управы Ласнамяэ Ольга Нигровская.

29 мая в управе Ласнамяэ прошел инфочас для квартирных товариществ на тему адаптации жилья для людей с особыми потребностями. ”К сожалению, в управу Ласнамяэ с подобными вопросами обращаются довольно часто, но в связи с тем, что субсидии, выделяемые городом, ограничены, не всегда можно помочь этим людям. Зачастую они становятся в прямом смысле заложниками своей квартиры. Теперь ситуация должна существенно улучшиться”, — отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Кесклинн

Получить ответ относительно ситуации в районе Кесклинн не удалось ни в районной управе, ни в в Департаменте городского имущества.

О пилотном проекте

В начале мая Delfi писал, что начавшийся в сентябре 2016 года пилотный проект адаптации жилья приносит первые плоды.

Адаптированы первые девять домов, к концу года планируется приспособить дома 45 таллинцев с особыми потребностями. Цель проекта адаптации жилья — создать для людей с особыми потребностями лучшие условия для жизни, учебы и работы. Пилотный проект проводится Центром профессиональной реабилитации Астангу в сотрудничестве с Таллиннским департаментом социальных дел и здравоохранения.

Одной из первых жилье было адаптировано для 78-летней Татьяны (имя изменено). ”Я очень довольна и благодарна за то, что мое жилье адаптировали. Помимо душа мне также сделали удобный поручень и выдали складной маленький стул, чтобы можно было мыться сидя”. Поскольку Татьяна живет одна и у нее нет повседневной поддержки, то благодаря замене ванны на душ она легко сможет мыться самостоятельно.

Опыт пилотного проекта будет применяться в основном проекте, который пройдет по всей Эстонии. В рамках основного проекта ходатайства об адаптации жилья принимают местные самоуправления по месту жительства, которые поддержат людей в процессе проведения изменений. Для одобрения поступившего от человека ходатайства местное самоуправление должно представить ходатайство о финансировании адаптации жилья Министерству финансов.

По словам Министерства социальных дел, местные самоуправления смогут подавать ходатайства в министерство финансов во втором полугодии 2017 года. Более подробную информацию о процессе подачи ходатайств местным самоуправлениям сообщат министерства социальных дел и финансов.