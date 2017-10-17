17.10.2017, 18:20

Предупреждаем! Те, кто ворует у соседей интернет, рискуют оказаться за решеткой

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rus.delfi.ee
EST 7
Wifi-ruuter Asus RT-N66U
Foto: Tiit Blaat

Есть люди, которые не желают платить за интернет и пользуются в этих целях wifi-сетями своих соседей, пишет geenius.

Как бы то ни было, если сеть защищена паролем, то проникновение в нее является незаконным. По словам пресс-секретаря Центральной криминальной полиции Оли Кивистик, использование публичной интернет-сети законом не возбраняется, но проблемы могут появиться, если войти в защищенную паролем сеть, причем, даже в том случае, если владелец сам дал пароль, но при этом запретил им пользоваться.

Наказание представляет собой денежный штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

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