22.12.2017, 17:20

ПРЯМОЙ ЭФИР С КАССЫ: Загляни на стол соседа! Кассы крупнейшего торгового центра ЭР сегодня перегружены

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ПРЯМОЙ ЭФИР С КАССЫ: Загляни на стол соседа! Кассы крупнейшего торгового центра ЭР сегодня перегружены
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Delfi Kasulik организовал прямую трансляцию с кассовой ленты магазина Rimi, работающего в Ülemiste keskus.

Трансляция началась с 15.00 и будет длится до 19.00. Чем жители Эстонии запасаются перед праздниками — смотрите в прямом эфире!

Например, в аналогичное предрождественское время в прошлом году хитом продаж в Rimi были мандарины. На втором месте был охлажденный лосось, а на третьем — молоко.

ТОП-9 покупок прошлого года:

1. Мандарины
2. Охлажденный лосось, Норвегия, кг
3. Молоко Rimi, 2,5%, 1 литр
4. Минеральная вода Borjomi, 1 литр
5. Пиво Heineken, 5%, 0,33 литра
6. Бананы, кг
7. Яйца Rimi, 10 штук
8. Пирожок с мясом, 55 грамм
9. Вафли Waffle Crisps, 100 грамм

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