ПРЯМОЙ ЭФИР С КАССЫ: Загляни на стол соседа! Кассы крупнейшего торгового центра ЭР сегодня перегружены

Delfi Kasulik организовал прямую трансляцию с кассовой ленты магазина Rimi, работающего в Ülemiste keskus.

Трансляция началась с 15.00 и будет длится до 19.00. Чем жители Эстонии запасаются перед праздниками — смотрите в прямом эфире!

Например, в аналогичное предрождественское время в прошлом году хитом продаж в Rimi были мандарины. На втором месте был охлажденный лосось, а на третьем — молоко.

ТОП-9 покупок прошлого года:

1. Мандарины

2. Охлажденный лосось, Норвегия, кг

3. Молоко Rimi, 2,5%, 1 литр

4. Минеральная вода Borjomi, 1 литр

5. Пиво Heineken, 5%, 0,33 литра

6. Бананы, кг

7. Яйца Rimi, 10 штук

8. Пирожок с мясом, 55 грамм

9. Вафли Waffle Crisps, 100 грамм