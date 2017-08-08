08.08.2017, 08:00

С сентября вступают в силу ограничения на мощность пылесосов. Что дальше?

 (7)
rus.delfi.ee
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Lapsega kodus
Lapsega kodusFoto: Ilmar Saabas

С первого сентября вступает в силу директива Евросоюза, которая ограничит мощность пылесосов, находящихся в продаже, с 1600 до 900 ватт. Новый закон коснется всех находящихся на рынке производителей.

Мощность и сила всасывания

Руководитель Samsung Eesti Тоомас Тийтс объясняет, что повлечет за собой изменение. "Главное - помнить, что с первого сентября пылесосы не становятся хуже”, — говорит он. ”Мотор с меньшей мощностью не всегда означает, что устройство хуже убирает дом”.

Хотя для хорошей работы определенная мощность, несомненно, должна быть, равнозначный этому вклад в эффективную работу машины вносит и сам производитель. Это значит, что пылесос не обязательно должен иметь сильный мотор, но должен быть хорошо изготовлен.

Что станет с пылесосами, превышающими 900 ваттов?

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Ответ очень простой - ничего.

Имеющиеся устройства можно будет использовать у себя дома, и этому не сопутствуют никакие ограничения. Необходимо лишь учитывать, что если когда-нибудь вам нужен будет новый пылесос, то вам придется выбрать вариант с немного меньшей силой мотора”, — объяснил Тийтс.

Вклад в окружающую среду

”Вступающие в действие изменение Евросоюза имеет положительное влияние для потребителей с той точки зрения, что пылесосы будут больше экономить энергию. Поскольку мощность пылесоса ограничена регуляцией, изготовители будут выуждены создавать высококачественные пылесосы, не потребляющие слишком много энергии,” — сказал Тийтс.

В течение срока эксплуатации пылесоса с меньшей мощностью мотора можно будет сэкономить до 70 евро. С помощью таких пылесосов во всей Европе к 2020 году ожидают экономию энергии до 20TWh в год.

Регуляция касается владельцев обычных пылесосов

Регуляция касается не всех пылесосов. Ограничения на мощность мотора не затронут, например, пылесосы с функцией мойки, промышленные пылесосы и пылесосы-роботы.

В Евросоюзе снижение силы мотора пылесоса происходило в два этапа. В 2014 году она уменьшилась до 1600 ватт, а в этом году уменьшиться до 900.

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