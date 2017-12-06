Шокирующий семейный визит в Tallink Aqua Spa: пристающие пьяные финны, мужчина в женской душевой, усыпанный пустыми бутылками пол

Отец семейства, посетивший с женой и двумя детьми Tallink Aqua Spa, рассказал Delfi о шокирующей атмосфере, которую создали там пристающие пьяные финские мужчины.

Тармо (имя изменено, а настоящее редакции известно) пошел вечером 2 декабря в Tallink Aqua Spa со своей женой и двумя детьми. ”Я там часто бывал, но подобного никогда не видел”, — говорит мужчина.

По его словам, в спа находились несколько в стельку пьяных финнов, которые доставляли беспокойство другим посетителям. Пол рядом с ванной с водным массажем был усеян пустыми стаканчиками, кувшинами и бутылками. Пересчитывая тару, можно было дойти до трехзначного числа.

”Были в спа три часа. За это время никто из работников не убрал эту грязь”, — говорит разочарованный Тармо.

В банях тоже было своеобразное пьяное веселье: там ”отжигали” уже соотечественники. На каждом шагу царил неуважительный к другим посетителям настрой.

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В один момент, когда вся семья сидела в ванне с водным массажем, к ним решил присоединиться пьяный финн, который хотел вступить на финском в диалог, сопровождая попытки прикосновениями. ”Я сказал ему на английском, чтобы он меня не трогал. Мужчина вышел после этого, пихнув меня пару раз на прощанье”, — рассказывает Тармо о неприятном опыте.

В раздевалке Тармо бросилось в глаза то, как еле стоящий на ногах финн искал свой шкафчик, пройдясь по всем, чтобы найти правильный.

Жена Тармо рассказала, как один пьяный мужчина зашел в женскую душевую и, не стыдясь, стал инспектировать посетителей женского пола.

”Когда моя жена упомянула об этом на ресепшене, ей ответили в том смысле, что они получают от продаж алкоголя так много, что не могут ничего с этим поделать”, — сообщает Тармо.

По мнению отца семейства, на ресепшене должны сообщать заранее об этом хотя бы тем посетителям, которые решили посетить спа вместе с детьми.

”Пусть признают, что, да, в бассейнах пьяные люди, а напитки могут покупать посетители до бесконечности. И дело не только в детях. Также и мужчин, приходящих со своими женщинами и не заинтересованных в том, чтобы за ними увивались пьяные посетители, нужно предупреждать заранее”, — отмечает Тармо.

Tallink: нам очень жаль

Исполнительный директор Tallink Spa & Conference hotel Илли Оявере при посредничестве Delfi передал свои извинения.

”Нам очень жаль, что читатель попал в нашей гостинице в такую ситуацию. Мы искренне извиняемся перед клиентом. Для нас очень важно, чтобы все посетители чувствовали себя в наших гостиницах хорошо и в безопасности. Поэтому напоминаем, при необходимости, клиентам действующие правила и принимаем меры для соблюдения этих правил. В порядке Aqua Spa ясно описано ожидаемое от клиента поведение, которого касается также ответственное потребление алкоголя”, — прокомментировал Оявере.