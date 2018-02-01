Смотрите, где покупательская корзина сейчас особенно дорога. Сравниваем цены в разных магазинах Эстонии

Февральская покупательская корзина в данный момент дороже всего стоит в Rimi, а самая дешевая — в Grossi.

В этом месяце стоимость покупательской корзины, включающей продукты питания, в разных магазинах Эстонии относительно одинакова. Только Rimi отличается от других более высокими ценами.

В Maxima, Grossi, Selver, Prisma и Coop покупательская корзина обойдется немного меньше 70 евро, в то время как в Rimi ее стоимость достигает 73 евро 48 центов. С картой Rimi можно рассчитывать на то, что эта сумма уменьшится на 84 цента.

Читать еще

Те, у кого есть Säästukaart, пусть знают, что Coop Maksimarket много льготных цен по карте.

Опять же благодаря специальным ценам по карте корзина февраля в Coop немного уступила Grossi в борьбе за самую дешевую покупательскую корзину.

Подорожали яйца. Во всех сравниваемых магазинах яйца Eggo стоят на 60 центов дороже, чем месяц-два назад. В то же время цены на масло упали.

Смотрите сравнение стоимости покупательской корзины в разных магазинах Эстонии.