Советы эксперта Samsung Eesti: 5 умных новогодних обещаний

Приближается ночь, когда люди дают несчетное количество новогодних обещаний. Некоторые реализуются, но множество так и остается просто обещаниями. Чтобы в этот раз все было иначе и обещания оказались исполнены, эксперт по технологии и руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма составил список из пяти простых умных обещаний, которые стоит дать самому себе в преддверии нового года.

Сменить пароли



Адреса электронной почты, учетные записи социальных сетей, различные облачные сервисы, учетные записи интернет-магазинов… Совсем недавно в обществе вновь проснулся страх перед утечками паролей и тем, что многие учетные записи и адреса электронной почты скомпрометированы. Единственный совет в отношении того, как сделать пароли более надежными — это менять их время от времени. Регулярная смена паролей может показаться делом докучливым, но многие платформы уже сами предлагают сменить пароль при авторизации каждые 3, 6 или 12 месяцев. Это хороший момент, чтобы обновить пароль. Также в разных местах стоит использовать разные пароли. В таком случае можно быть уверенным в том, что, если кто-то получит доступ к одной учетной записи, с другими все будет в порядке. Для управления разными паролями можно использовать специальные программы, встроенные по умолчанию в браузеры Chrome и Safari.

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”Прежде всего обновить пароли следует для тех учетных записей и почтовых адресов, которые человек использует более пяти лет, или которые были созданы более пяти лет назад”, — сказал Аасма и подчеркнул, что чем старше учетная запись, тем ниже может быть уровень защиты платформы от современных вредоносных программ. Крупные платформы постоянно внедряют улучшения в этой связи: например, Facebook и Google ввели двухфакторную аутентификацию для авторизации с новых устройств. А вы уже настроили для своих учетных записей способы безопасной авторизации?

Обновить сертификаты ID-карты



Те, кому ID-карта была выдана до 16 октября 2014 года, могут пропустить этот пункт. Свои сертификаты уже обновили многие работники медицинских и государственных учреждений, а также те, кто пользуются ID-картами повседневно. На сегодня из 740 тысяч карт почти половина уже обновлена, а сертификаты остальных можно обновить до 31 марта.

”Я рекомендую обновить сертификаты и тем, кто ежедневно использует Мобильный ID или Smart-ID. Срок действия ID-карты все-таки составляет 5 лет и не знаешь, когда в будущем может внезапно потребоваться авторизоваться или подписать документ с ее помощью. Обновление полезно и просто с точки зрения безопасности. Как мы знаем, несколько месяцев назад в отношении старых сертификатов возникли сомнения”, — посоветовал эксперт.

Следить за своим здоровьем с помощью новых технологий



Каждый год кто-нибудь из знакомых обязательно обещает с нового года начать заниматься спортом. И все, наверняка, слышали шутки про то, что в конце года в спортклубах пусто, а в первых числах января — не протолкнуться. Не беспокойтесь — уже в марте ситуация в клубах снова придет в норму, когда испарится энтузиазм людей, которые занимались из-за новогоднего обещания. Вы же тем временем можете постепенно продвигаться к выполнению данного себе обещания стать более активным при помощи приложений для смартфона и полезных устройств.

”Существует множество отличных приложений, помогающих измерять физическую активность — во многих смартфонах они есть по умолчанию. Например, на смартфонах Samsung установлено приложение S Health, которое подсчитывает шаги и ежедневно пройденное расстояние, — сказал Аасма. — Когда станет понятно, насколько вы активны, рекомендую подобрать подходящее приложение или фитнес-трекер, которые будут напоминать вам, если вы давно не двигались или настала пора выпить стакан воды”. При выборе фитнес-трекера учитывайте свой любимый способ активного времяпрепровождения — хоть многие современные трекеры и водонепроницаемы (например, фитнес-трекер Gear Sport можно не снимать даже в соленой воде), в магазинах также достаточно устройств, предусмотренных в первую очередь для использования в зале.

Занятия в спортклубе окажутся куда более эффективными, если начать заранее систематически отслеживать состояние своего здоровья и успехи, поскольку у вас успеет сформироваться понимание в отношении собственной активности, и вы подойдете к тренировкам, обладая всей необходимой информацией.

Просмотреть и обновить настройки безопасности своего телефона



Отпечаток пальца, пароли, скрытые папки, идентификация по лицу, сканер радужной оболочки глаза — пользуетесь ли вы всеми этими возможностями? Нужно ли ими пользоваться? Ответ и рекомендация здесь очень просты: да, используйте их!

”Помимо паролей обязательно следует использовать и какой-либо другой более надежный вариант аутентификации — будь то отпечаток пальца, сканирование радужки глаза или распознавание лица, — сказал Ааасма. — В наших телефонах, как правило, сохранены пароли для учетных записей электронной почты, приложений социальных сетей и т.п., и мы не хотим, чтобы к ним получили доступ посторонние”.

Начните использовать и другие возможности безопасности, предлагаемые вашим телефоном или программным обеспечением. Многие производители смартфонов предлагают собственные связанные с безопасностью решения и дополнительные функции. ”На устройствах Samsung действует платформа безопасности Knox и система скрытых файлов. Телефон можно настроить так, чтобы, например, звонить можно было после сканирования отпечатка пальца, а для просмотра содержания наиболее важных папок требовалось уже сканирование отпечатка пальца и радужки глаза”, — добавил Антти Аасма.

Больше фотографировать и чаще снимать видео



Чтобы сохранить приятные воспоминания, больше не нужна дорогостоящая фото- или видеокамера. Качество камер в современных смартфонах настолько высоко, что часто сделанный на телефон хорошо кадрированный и обработанный снимок ни в чем не уступает фотографии, сделанной на серьезный фотоаппарат. Смело пользуйтесь своим смартфоном, чтобы запечатлеть семейные события, встречи с друзьями или эмоции на концерте любимой группы.

Вот несколько простых советов, гарантирующих, что фотографии и видео будут радовать вас и спустя много лет: видео снимайте горизонтально; пользуйтесь функцией резкости и фокуса; не перебарщивайте с фильтрами; снимая видео, двигайтесь медленно, поскольку прыгающая картинка раздражает.

”Главное — поймать эмоцию, которую будет приятно вспоминать спустя много лет. Но, помните, что мутные и обрезанные снимки не всегда способны вызвать в будущем теплые чувства”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti.