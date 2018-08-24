24.08.2018, 21:55

У арендаторов — проблемы: посетителей в торговых центрах становится все меньше

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rus.delfi.ee
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Lõunakeskuse uue osa avamine
Lõunakeskuse uue osa avamineFoto: Argo Ingver

По словам руководителя 1Partner Kommertskinnisvara Кирила Вигула, арендаторы некоторых торговых центров жалуются на то, что за последние годы количество посетителей значительно уменьшилось.

Вигул отмечает, что доходы самих владельцев не сократились, потому что они зависят не столько от количества посетителей, сколько от получаемой арендной платы: ”Сами центры статистику посещений не обнародуют, но в последние годы арендаторы говорят, что количество посещающих магазины человек уменьшается и уже возникают проблемы”.

”Несмотря на продолжающийся экономический бум, многие люди больше не ездят в поисках лучших предложений по магазинам, а заказывают необходимое в интернете. Вторая возможная причина снижения посещаемости — ужесточившаяся конкуренция в торговом секторе”.

Вигул отмечает, что торговые центры будущего — это, скорее центры проведения досуга для всей семьи, поэтому уже сейчас владельцы предпринимают для этого всевозможные шаги.

Как бы то ни было, по его словам альтернативы обычным торговым центрам (например, отдельная торговая улица) в Таллинне нет. ”Поэтому даже в случае падения статистики посещаемости, у центров выстраиваются очереди из потенциальных арендаторов”, — утверждает эксперт.

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