В Таллинне назвали водителя, обладающего лучшими навыками парковки

В рамках проводившегося под эгидой PZU Kindlustus мероприятия водителям напомнили об основных принципах и правильных навыках парковки. Среди прочих, участие в соревнованиях принял репер Reket, а маневрировать участникам помогал комик Маттиас Наан.

В ходе соревнования участники должны были за 30 секунд как можно точнее сдать задним ходом между двумя автомобилями и линиями разметки. Лучшим парковщиком назвали Рауль Кауби из Таллинна.

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Инструктор и член правления автошколы OÜ Autosõit Индрек Мадар напомнил участникам о правилах движения и безопасности, которые следует учитывать во время парковки. ”Особенно важно обратить внимание людей на безопасность именно сейчас, перед началом учебного года, когда на улицах и на парковках окажется больше детей, которых водителям часто непросто заметить. Вопрос тут не только во вмятинах на машине, но еще и в здоровье и безопасности каждого из нас”, — пояснил Мадар. Он также обратил внимание на выбор правильной скорости движения и в красках описал разницу между ездой с разрешенной скоростью 50 км/ч и движением со скоростью 60 км/ч, и возможные трагические последствия.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, большинство повреждений на парковках вызваны тем, что люди рассеяны или делают ошибки в соблюдении элементарных правил дорожного движения. ”Одних только страховых случаев в связи со въездом в другой припаркованный автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него, PZU ежедневно регистрирует в среднем 4 штуки, — сказал Танне. — Следует понимать, что использование за рулем мобильного телефона недопустимо, в том числе и на парковке. В безопасности каждого маневра следует неоднократно убедиться, особенно при движении задним ходом. Необходимо постоянно контролировать зеркала и при необходимости воспользоваться помощью пассажира”.

В прошлом году компания PZU рассмотрела 3200 связанных с парковкой страховых случаев на сумму 2,6 миллиона евро, а по состоянию на начало августа этого года PZU сообщили уже о 1900 таких случаях общей стоимостью примерно в 1,4 миллиона евро.

Наиболее распространенные причины ДТП при парковке согласно статистике PZU за 2017 год:

1. Въезд в другой припаркованный автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него — около 46% связанных с парковкой инцидентов

2. Въезд в другой припаркованный автомобиль при заезде на парковочное место или выезжая с него передом — около 20% связанных с парковкой инцидентов

3. Въезд проезжающего автомобиля в припаркованный автомобиль — около 11% связанных с парковкой инцидентов

4. Въезд в другой движущийся автомобиль, сдавая задним ходом на парковочное место или выезжая с него — около 13% связанных с парковкой инцидентов

5. Повреждение другого автомобиля дверью — около 7% связанных с парковкой инцидентов

6. Въезд в другой движущийся автомобиль при заезде на парковочное место или выезжая с него передом — около 3% связанных с парковкой инцидентов