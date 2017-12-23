ВИДЕО DELFI: Унылую упаковку — в печь! Как креативно запаковать подарки нестандартной формы

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Да, конечно, сковородку или подствечник можно положить в пакет, и все — упаковано. Но лучше не искать в этом вопросе легких путей, и подарки самой необычной формы запаковать интересно, необычно и со вкусом. Как это сделать, чтобы не перевести тонны материала? Куратор выставок таллиннского ”Каубамая” Лийви Ярв дала читателям Delfi мастер-класс.