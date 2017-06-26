Внимание! На этой неделе истекает срок обновления сертификатов ID-карточек

К 1 июля следует обновить сертификаты ID-карт, выданных до середины октября 2014 года, сообщает Департамент государственной инфосистемы.

По словам Маргуса Арма, руководителя сферы eID Департамента государственной инфосистемы, обновление сертификатов необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности документов.

”Нам известно, что, например, Google Chrome уже может ограничивать использование сертификатов с более слабым шифрованием. Это значит, что при помощи браузера Google Chrome нельзя будет получить доступ к электронным услугам. Для пользователей ID-карты это означает препятствия в повседневных делах, например, в использовании интернет-банка. Если владелец карточки своевременно не обновит её, то может создаться ситуация, когда ID-карту придется просто заменить”, — сказал Арм.

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Для того, чтобы произвести необходимые действия, со страницы https://installer.id.ee/ следует установить в компьютер новое программное обеспечение для ID-карты и следовать появляющимся на экране указаниям. Если программа не предлагает возможности обновления, то сертификаты карты обновлять не нужно.

Сейчас в обращении находится свыше 440 000 необновленных ID-карточек, сертификаты которых нельзя будет обновить с июля месяца. После 1 июля 2017 года можно будет обновлять только те сертификаты, что были выданы с середины октября 2014 по март 2016 года. Удостоверения личности, выданные с марта прошлого года, уже оснащены новыми сертификатами.