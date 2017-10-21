Вправе ли работодатель следить за вами в соцсетях?

Соцмедиа стали неотъемлемой частью нашей жизни. Время от времени туда просачиваются и рабочие моменты, и нюансы частной жизни. А что говорит закон: имеет ли право работодатель исследовать, что вы постите, например, в Facebook?

По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро, работодатель вправе контролировать работника, но при этом следует и уважать приватность человека, пишет портал Geenius.

Если работник сам решил в открытую поведать о себе что-либо общественности, например, в соцмедиа, блоге, комментариях или в традиционных медиа, то, по словам Иро, никому нельзя запретить ознакомиться с данной информацией.

”То есть и работодатель может читать посты и статьи в открытом доступе, а также просматривать доступные — нескрытые — альбомы фотографий”, — пояснила она.

”Когда же информация из соцмедиа начинает воздействовать на рабочие отношения, надо помнить о принципах защиты данных”, — добавила Иро.

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