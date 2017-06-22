22.06.2017, 11:20

Зайдут ”в гости” и побеседуют. Как полиция выявляет фиктивные браки?

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST 6
Зайдут ”в гости” и побеседуют. Как полиция выявляет фиктивные браки?
фото иллюстративноефотоколлаж Delfi

Недавно Delfi писал о девушке, вступившей в ”удачный” фиктивный брак. Но полиция советует не обольщаться и тысячу раз подумать, принимая подобное решение: в абсолютном большинстве случаев игра не стоит свеч. Несмотря на сложность проверки союза на аутентичность, стражи порядка ежегодно выявляют фиктивные браки.

„В Эстонии случаи заключения фиктивных браков с целью получения гражданами третьих стран вида на жительство в Эстонии выявляются ежегодно”, — сообщила главный специалист миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд.

Нужны доказательства

По ее словам, сотрудники Департамента полиции и погранохраны используют различные методы для того, чтобы установить аутентичность брака. Например, для этого интервьюируются состоящие в браке лица и проверяется их место проживания. Установить, является ли брак фиктивным, не всегда представляется возможным, так как неприкосновенность личной жизни жителей Эстонии гарантирована Конституцией и для вмешательства в личную жизнь требуются конкретные доказательства. „В рамках рассмотрения первичного ходатайства о виде на жительство имеющиеся подозрения о неаутентичности брака в некоторых случаях сразу доказать не удается. В таких ситуациях Департамент полиции и погранохраны проводит в отношении этих лиц последующую дополнительную проверку”.

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В прошлом году лиц, в отношении которых применили дополнительную проверку, было 26, в 2015 году таких лиц было 17.

Кроме того, по словам Хейнлайд, в 2016 году Департамент полиции и погранохраны раскрыл схемы, в которых граждане Латвии и Польши заключали браки с гражданами третьих стран с целью получить для этих лиц право на проживание в Эстонии. Таких случаев было более 10.

До сих пор подозрения в том, что заключенный брак является фиктивным, возникали в отношении граждан Азербайджана, России, Украины, Грузии, Нигерии, Армении и Египта.

Семь раз подумай

„В Эстонии само по себе заключение фиктивного брака не является наказуемым деянием, но наказуемым является предоставление официальным учреждениям ложных данных. — пояснила специалист. — В нашей практике мы видим и то, что люди, заключающие фиктивный брак в качестве платной услуги или из желания помочь знакомому или другу, зачастую заранее не думают о том, что заключение брака — не обычная сделка купли-продажи и что бракоразводный процесс с гражданином третьего государства может тянутся годами и повлечь за собой большие финансовые расходы”.

„Кроме этого, к сожалению, мы сталкивались и со случаями, когда жительницы Эстонии, которые согласились на заключение фиктивного брака, становились жертвами насилия либо угроз. Поэтому следует подумать, стоит ли полученная сумма денег той опасности, которой себя подвергает человек, соглашаясь на заключение фиктивного брака”, — предупредила Хейнлайд.

Случаи заключения фиктивных брачных союзов встречаются иногда и среди пожилых людей. Как правило, они хотят помочь знакомым получить вид на жительство в Эстонии.

Но, по словам Кай Хейнлайд, в группе риска находятся в основном молодые материально незащищенные женщины, которые знакомятся с потенциальными фиктивными мужьями через порталы знакомств в интернете. Иногда брак заключается уже после первой встречи, и как правило ни одна из сторон не признается в том, что заключение брака было платной услугой. „Именно в таких ситуациях были случаи применения насилия или угрозы в отношении этих женщин, когда они отказывались оформлять новые документы для того, чтобы мужчина смог бы продлить вид на жительство”, — резюмировала Хейнлайд.

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