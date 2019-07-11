11.07.2019, 13:40

Большой обман на эстонских рынках. Люди, вы не имеется ни малейшего представления, что покупаете!

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Хели Рааметс
Хели Рааметс
EST
Большой обман на эстонских рынках. Люди, вы не имеется ни малейшего представления, что покупаете!
Riia ööturg. Kui sealt tuleb Eesti toodang Eesti turgudele, siis kust ta sinna saabub, pole ammugi teada.Madis Must

На прошлой неделе хозяйка хутора Сепакыртси Ану Яаникесинг принесла в редакцию Maaleht результаты проб, по которым собранная на ее полях клубника была ”чистой”. А вот анализ клубники с прилавков хутора оказался не таким хорошим.

На поле Яаникесинг журналистов пускать отказалась, сославшись на нехватку времени. По ее словам, клубники у нее не так много и выращивается она преимущественно для личных нужд.

Журналисты заподозрили, что отнесенные ими в лабораторию ягоды выращены не на ее хуторе. По словам руководителя союза выращивателей клубники Элке Лиллеметс, местные сельскохозяйственники при выращивании клубники крайне редко прибегают к химикатам, да и то преимущественно ранней весной, когда почек еще нет.

”Я более чем уверена, что это была не ее клубника. Не знаю сознательно или по незнанию она продавала на своем прилавке иностранную клубнику”, — говорит Лиллеметс.

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Ветеринарно-продовольственный департамент также проверил продающуюся на Центральном рынке клубнику Сепакыртси и обнаружил в ней запрещенные вещества: дитиокарбаматы, хотя их содержание оказалось все же ниже предельных норм. Дитиокарбаматы — это химический класс пестицидов, используемых для борьбы с грибковыми заболеваниями растений. Они могут оказывать негативное влияние на нервную и гормональную систему человека.

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После получения результатов чиновники Департамента сельского хозяйства побывали на хуторе, но ясности в дело их визит внести не смог. Департамент также подозревает, что речь идет об импортных ягодах, которые продавались в Эстонии под видом местным.
”Мы сделаем все, чтобы выяснить правду”, — сказали в департаменте.

После обнародования результатов в прессе читатели принялись обобщать результаты и перенесли их на всю продаваемую в Эстонии клубнику. Продажи клубники существенно снизились.

Профессор Института естественных наук Тыну Пюсса отметил, что объемы обнаруженных в пробах веществ небольшие и если человек несколько раз употребил такую клубнику в нормальных количествах, то это не опасно. ”Дело в принципе. В том, что в клубнике их вообще не должно было быть. Это факт и его нельзя замалчивать”, — добавил он.
Происхождение продаваемых на рынках ягод доказать очень сложно. Оптовые торговцы привозят клубнику из Польши и Германии и продают под видом эстонской или смешивают с эстонской, за которую покупатели готовы платить более высокую цену.

Когда клубнику продает хутор, который сам ее и выращивает (как в случае с Сепакыртси), то это внушает доверие. Поскольку расчет происходит в наличных, то проконтролировать, сколько своей и сколько импортной клубники было продано, невозможно. Если, записывая объемы, принизить цифру, то и у чиновников при проверке вопросов не возникнет. При этом государство недополучает налог с оборота.

Журналисты побывали на рынках в Риге, Пярну, Тарту и Таллинне и, помимо прочего, заметили на прилавках хутора Сепакыртси лук и прочие овощи, которые продаются под видом собственных, но сильно похожи на те, что встречаются на ночном рынке в Риге.
К подобным махинациям на рынках прибегают уже много лет, поскольку до настоящего момента невозможно было определить, где выросла та или иная ягода. Но появилась надежда, так как финские ученые разработали метод, позволяющий определить, в каком регионе выросла клубника. Данные эстонской клубники будут занесены в базу данных в этом году. Метод позволит в будущем определять, являются ли продаваемые под видом эстонских ягоды действительно местными.

Министр сельской жизни Март Ярвик, услышав о вояже журналистов на рижский рынок, сказал, что ничего не знал о такой схеме и поблагодарил за работу. ”Если под видом продукции с какого-то хутора продается чужая, то это особая наглость. Это обман потребителя!”, — отметил он.

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