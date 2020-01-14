Что делать, если работники предприятия желают выйти в отпуск в одно и то же время? Отвечает юрист

Отвечает Греэте Каар, юрист-консультант отдела превенции Инспекции труда:

В Законе о трудовом договоре перечислены работники, имеющие право требовать основной отпуск в удобное для них время. Право требовать основной отпуск в удобное для них время имеют:

-женщины непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;

-мужчины непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам женщины;

-родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет;

-родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет, — во время школьных каникул;

-обязанный посещать школу несовершеннолетний — во время школьных каникул.

Эти работники являются привилегированными лицами, с желаниями которых работодатель должен считаться при составлении графика отпусков. То есть, если они изъявляют желание использовать отпуск в определенный период, то работодатель должен внести эти сроки в график отпусков. Важно иметь в виду, что работодатель обязан учитывать желания только в том случае, если работники изъявляют эти желания в момент составления графика отпусков. Выраженные позднее желания он не обязан учитывать.

Если желаемые сроки отпусков привилегированных лиц выпадают на одно время, и работодателю сложно организовать работу, то в отношении сроков отпусков можно с работниками договориться — возможно, кто-то согласится перенести время своего отпуска. Однако, если договориться не получается, то работодатель должен учитывать желания работника и организовать работу по-другому (например, нанять на этот срок дополнительную рабочую силу).

Обращаю внимание на то обстоятельство, что разделить отпуск на части можно только по договоренности сторон. Следовательно, если работник желает использовать какую-либо часть своего основного отпуска, например, в июне, то об этом нужно отдельно договориться с работодателем. Работодатель имеет право отказать в разделении отпуска на части, и работник должен использовать весь свой основной отпуск целиком.