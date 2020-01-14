14.01.2020, 07:00

Что делать, если работники предприятия желают выйти в отпуск в одно и то же время? Отвечает юрист

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Stroomi rand
Stroomi randFoto: Jaanus Lensment

"Я сообщил работникам, что приступаем к составлению графика отпусков. Уже поступило много заявлений и желаний от работников, имеющих маленьких детей. Что делать? Поскольку этих заявлений так много, то могу ли я их игнорировать и составить график, исходя из интересов предприятия, ведь все желания все равно учесть невозможно, так как многие желаемые сроки отпусков выпадают на самое горячее для предприятия время?" — спрашивает работодатель на портале Tööelu.

Отвечает Греэте Каар, юрист-консультант отдела превенции Инспекции труда:

В Законе о трудовом договоре перечислены работники, имеющие право требовать основной отпуск в удобное для них время. Право требовать основной отпуск в удобное для них время имеют:

-женщины непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком;
-мужчины непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам женщины;
-родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет;
-родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет, — во время школьных каникул;
-обязанный посещать школу несовершеннолетний — во время школьных каникул.

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Эти работники являются привилегированными лицами, с желаниями которых работодатель должен считаться при составлении графика отпусков. То есть, если они изъявляют желание использовать отпуск в определенный период, то работодатель должен внести эти сроки в график отпусков. Важно иметь в виду, что работодатель обязан учитывать желания только в том случае, если работники изъявляют эти желания в момент составления графика отпусков. Выраженные позднее желания он не обязан учитывать.

Если желаемые сроки отпусков привилегированных лиц выпадают на одно время, и работодателю сложно организовать работу, то в отношении сроков отпусков можно с работниками договориться — возможно, кто-то согласится перенести время своего отпуска. Однако, если договориться не получается, то работодатель должен учитывать желания работника и организовать работу по-другому (например, нанять на этот срок дополнительную рабочую силу).

Обращаю внимание на то обстоятельство, что разделить отпуск на части можно только по договоренности сторон. Следовательно, если работник желает использовать какую-либо часть своего основного отпуска, например, в июне, то об этом нужно отдельно договориться с работодателем. Работодатель имеет право отказать в разделении отпуска на части, и работник должен использовать весь свой основной отпуск целиком.

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