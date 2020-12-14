14.12.2020, 19:15

Должен ли работодатель покупать необходимые для удаленной работы вещи? Отвечает инспекция труда


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Delfi töötajate kodukontorid
Delfi töötajate kodukontoridFoto: erakogu

Если работник трудится удаленно и не имеет необходимых рабочих инструментов, он должен сообщить об этом работодателю. Поиск возможностей должен быть совместным, но окончательное решение остается за работодателем.

Читатель спрашивает: в нашей фирме многие уже давно работают удаленно в домашнем офисе. Это не их свободный выбор, ведь и весной, и сейчас они не могут прийти в офис из-за коронавируса. Такова и рекомендация государства. При этом люди хотят, чтобы у них дома были подходящие столы и стулья. У нас в офисе такая мебель, которую невозможно забрать домой, поэтому нужно покупать. Как в этой ситуации распределяются расходы между работодателем и работником?

Отвечает Меэли Мийдла-Ванаталу, заместитель генерального директора Инспекции труда:

”Если работник находится в домашнем офисе и не имеет необходимых инструментов, он должен сообщить об этом работодателю. Решение проблем необходимо искать совместно, но окончательное решение по части приобретения инструментов за счет работодателя остается за работодателем”, — сказала Мийдла-Ванаталу.

По словам Мийдла-Ванаталу, расходы, связанные с удаленной работой, по сути являются предпринимательскими расходами работодателя, которые в первую очередь должен нести работодатель. Закон о трудовом договоре (§ 40 ч 1) также гласит, что работник может потребовать возмещения расходов, понесенных при исполнении служебных обязанностей, в соответствии с Обязательственно-правовом законом (§ 628 ч 2 — 4). Соглашение о возмещении расходов за счет зарплаты ничтожно.

”Тем не менее, работник не может ожидать, что работодатель возместит ему стоимость приобретенного имущества без предварительного согласования. Стороны должны договориться и совместно решить, какие расходы работодатель может возместить, чтобы работник мог купить домой эргономичный стол и стул”, — пояснила представитель ведомства.

По ее словам, работник не может принимать решения в одностороннем порядке, поскольку не исключено, что у работодателя есть более выгодные предложения.

”Также можно договориться, что работник покупает стул и стол, максимально соответствующие его потребностям, но они должны отвечать требованиям эргономичной рабочей среды, и работодатель покрывает расходы только до определенной черты”, — отметила Мийдла-Ванаталу.

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