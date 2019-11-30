30.11.2019, 14:50

ГРАФИК: С глаз долой — из сердца вон? Люди стали реже спонтанно покупать в магазинах алкоголь, зато число краж выросло

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Лийза Ребане
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ГРАФИК: С глаз долой — из сердца вон? Люди стали реже спонтанно покупать в магазинах алкоголь, зато число краж выросло
Rimi lisas alkohoolsete jookide alale hulgaliselt turvakaameraid. Kardetud pahatahtliku tegevuse kasvu eraldatud ala siiski kaasa toonud ei ole.Foto: Rauno Volmar

После того, как в магазинах в соответствии с новыми правилами алкогольную продукцию стали ставить не на видное место, спонтанное приобретение покупателями алкоголя уменьшилось с 5% в мае до 2% в августе. Число краж при этом выросло, пишет Kasulik.

Эксперты Inspired Universal McCann OÜ исследовали влияние нового закона и пришли к выводу, что изменения больше всего заметны в больших и средних магазинах, где алкогольный отдел был изолирован при помощи полок и стен. Импульсивных покупок стали совершать действительно меньше, однако участились случаи воровства.

”Большие магазины, где очень хорошие охранные системы, роста числа краж не отметили, однако магазины среднего размера — да. В средних магазинах охранные системы более слабые, а сам охранник не может долго оставаться за полкой, из-за которой ему ничего не видно”, — говорит представитель фирмы Кайди Кандла.

Alkoholi nähtavus oli piiratud märgatavalt eelkõige suurtes või keskmistes kauplustes. Graafika: Kristjan Gabral
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При этом количество импульсивных покупок уменьшилось именно в средних по величине магазинах. ”В маленьких магазинах видимость [алкоголя] не уменьшилась, товары поставили вместе. Поэтому в маленьких магазинах уменьшение количества импульсивных покупок было не столь существенными и изменения сильного влияния не оказали”.

Примечательно, что согласно эксперименту, проведенному с помощью очков для отслеживания взгляда, люди все равно замечали в магазине алкоголь и ни в одном из магазинов не было ситуация, что алкоголя не было бы видно вообще. Однако, по словам Канда, важно, что изменилось количество времени, в течение которого взгляд человека концентрируется на алкогольной продукции. ”Это важное изменение. Люди больше не смотрят на алкоголь долгое время. Промежуток, в течение которого люди видят алкоголь, стал короче. Как результат: после внедрения изменений количество импульсивных покупок в августе снизилось”.

Кроме того, что алкоголь стал менее заметен, располагается он также более компактно и организованно. Заведующие магазинов отмечают, что в зону алкоголя стало попадать меньше ”случайных” людей. Как правило, сюда заходят те клиенты, которые и так пришли с намерением купить алкоголь.

Эксперимент с очками также показал, что на самом деле взгляд и подсознание человека охватывают намного больше, чем человек в итоге запоминает.

”Тот факт, что видимость алкоголя влияет на конечное потребление, в разные времена исследовался довольно много. Если товар находится на видном месте, то его замечают больше. Если его больше замечают, то и больше покупают. А если больше покупают, то следовательно и больше потребляют”.

Канда говорит, что поправки к закону имели долгосрочные цели. ”Никто и не предполагал, что это сразу отразится на покупателях. Эти изменения были внедрены, чтобы избежать ситуаций, когда, например, рядом выставлены мороженное и водка. Более того, чтобы денормализовать такую ситуация для детей и молодежи”.

Большую роль играет и необходимость поддержать и создать благоприятную среду для тех, кто хочет отказаться от употребления алкоголя или ограничить потребление.

По словам специалиста по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ, с июня по октябрь ведомство проверило 173 торговых точек (магазины, заправки и т. д.). ”Какие магазины не выполняют требования, мы сейчас сказать не может, поскольку надзорные действия еще не закончены”, — добавила она.

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