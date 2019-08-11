11.08.2019, 10:53

Как работодатель должен оплачивать переработку и ночные смены?

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Töö kontorisFoto: Mana Kaasik

Согласно инструкции Инспекции труда, перед переработкой необходимо договорить с работодателем о способах компенсации, пишет Geenius.

Отмечается, что работодатель не должен дополнительно оплачивать переработку, поскольку закон предполагает, что сверхурочные компенсируются свободным временем. Эта предпосылка исходит из защиты здоровья работника и безопасности.

Но если работодатель согласен оплатить сверхурочные, то минимальная ставка — обычная оплата труда в 1,5 кратном размере. Между работником и работодателем должна существовать соответствующая договоренность.

За работу по ночам работодатель должен платить работнику оплату в 1,24 кратном размере. За работу на государственных праздниках — в двукратном размере. Также возможна компенсация свободным временем.

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