Как работодатель должен оплачивать переработку и ночные смены?

Согласно инструкции Инспекции труда, перед переработкой необходимо договорить с работодателем о способах компенсации, пишет Geenius.
Отмечается, что работодатель не должен дополнительно оплачивать переработку, поскольку закон предполагает, что сверхурочные компенсируются свободным временем. Эта предпосылка исходит из защиты здоровья работника и безопасности.
Но если работодатель согласен оплатить сверхурочные, то минимальная ставка — обычная оплата труда в 1,5 кратном размере. Между работником и работодателем должна существовать соответствующая договоренность.
За работу по ночам работодатель должен платить работнику оплату в 1,24 кратном размере. За работу на государственных праздниках — в двукратном размере. Также возможна компенсация свободным временем.
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