NB! Снегопад продолжается, дорожные условия могут ухудшиться

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, хотя состояние дорог и улиц остается удовлетворительным, участникам движения следует быть внимательными.

”Столичные магистрали обработаны реагентами, производится последовательное обслуживание дорог. В условиях продолжающегося снегопада за одним циклом уборки немедленно начинается второй, и так — вплоть до окончания снегопада, — отметил Кландорф. — Тем не менее, когда снегопад очень обильный, до прибытия снегоуборочной техники местами может быть скользко. Просим водителей выбирать безопасную скорость движения и соблюдать достаточную дистанцию. Рекомендуем запастись временем для того, чтобы добраться до места назначения. Начинайте поездку на небольшой скорости, чтобы адаптироваться к дорожным условиям”.

Вице-мэр также призывает к бдительности пешеходов и велосипедистов, ведь несмотря на усилия уборщиков, на пешеходно-велосипедных дорожках также может быть скользко.

Договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляют круглосуточный мониторинг погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности гололеда вся имеющаяся снегоуборочная техника выходит на улицы. На главных улицах работает 40 снегоуборщиков с распределителем, на пешеходных и велосипедных дорожках — 25 единиц техники, на внутриквартальных улицах — 28 тракторов; кроме того, привлечены более 30 бригад ручной уборки снега. Работа проводится поздним вечером и в ночные часы, чтобы как можно меньше препятствовать движению.

По окончании снегопада начинаются работы по уборке улиц, а также пешеходных и велосипедных дорожек. При необходимости организуется и вывоз собранного снега. По состоянию на сегодняшний день из города было вывезено 15 564 м3 снега. В течение последних суток на дорогах распределено около 144 тонн хлоридов, а на пешеходных и велосипедных дорожках — примерно 18 тонн гранитной крошки.

Владелец недвижимости должен осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью.