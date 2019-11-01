01.11.2019, 08:20

О пенсионной реформе. А где возможность вложить деньги в золото, лес и недвижимость?


Роомет Креэк
EST
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Если раньше давалась надежда, что люди смогут взять деньги из пенсионных фондов и не должны будут их размещать только в финансовых инструментах, то теперь выясняется, что без уплаты подоходного налога с денег, накопленных в пенсионной системе, этого будет сделать нельзя. По крайней мере, из проекта закона о пенсионной реформе этого не видно.

По меньшей мере таких возможностей размещения денег нет в списке разрешенного имущества для пенсионного инвестиционного счета.

Конечно, можно сказать: бери деньги из II ступени и можешь, вместо использования в потребительских целях или досрочного погашения кредита, поместить их в "растущие" лес, сельскохозяйственную землю, недвижимость, золотые монеты или куда угодно.

Но здесь есть большое "но". Если на пенсионный инвестиционный счет можно перевести деньги без уплаты подоходного налога, то при покупке леса, золота или недвижимости нужно прежде всего уплатить в виде подоходного налога 20 процентов.

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Сколько нужно зарабатывать при использовании альтернативных денежных инструментов, чтобы выйти на тот же результат, что и в случае оставления денег в II пенсионной ступени — пусть в фондах или на пенсионном инвестиционном счете?

Это очень простая математика: при потере 20 процентов (в данном контексте уплату подоходного налога можно назвать именно так) деньги, вложенные за пределами II пенсионной ступени, должны зарабатывать 25 процентов, чтобы дать тот же результат.

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