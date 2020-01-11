Поучительная история: как клиент интернет-магазина, не получивший товар, еще и оказался должен

Вейко отмечает, что, когда смотришь на сайт, то создается впечатление, будто речь идет об эстонской фирме, но на самом деле это предприятие AD Tyres International SLU, которое зарегистрировано в Андорре, где европейские правила не действуют.

”На сайте написано, что покрышки имеются на складе и будут быстро доставлены клиенту. Создается впечатление, что покрышки находятся в Эстонии, но на самом деле их высылают курьерской службой DPD из Бельгии”, — рассказывает мужчина.

”На самом деле у фирмы в Эстонии нет ничего. Фирма здесь не зарегистрирована, у нее нет ни говорящего на эстонском языке консультанта, ни номера телефона. Общаться нужно на английском языке”, — продолжает Вейко.



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Покрышки прибыли в Эстонию спустя восемь дней, но к тому времени клиент отправился в путешествие и курьерской службе не удалось передать ему товар. По коду отслеживания Вейко узнал, что товар прибыл в Эстонию, и договорился с DPD о новом времени доставки. Однако в назначенное время покрышек ему никто не привез. ”Я посмотрел в интернете и увидел, что кто-то запретил доставку. Я позвонил в DPD, где мне сказали, что rehviliider запретил доставку и отправил покрышки обратно в Бельгию”.

Поскольку надежды получить товар практически не было, Вейко решил аннулировать заказ. ”Я попросил вернуть мне 312,32 евро, которые я заплатил за покрышки, поскольку rehviliider.ee аннулировал доставку”, — пояснил он.

После нескольких обращений фирма прислала Вейко документ, в котором требовала оплатить штраф в размере 50 евро за транспортные расходы. ”Я не согласен оплачивать расходы на транспорт, поскольку rehviliider.ee сорвала доставку 20.11.19 и велела DPD отправить покрышки в Бельгию. Договоренность с DPD о времени доставки у меня имеется, но rehviliider.ee аннулировал ее”.

Несмотря на то, что законы Эстонии и ЕС запрещают продавцам штрафовать клиентов за аннулирование заказа, в данном случае это правило не действует, поскольку фирма зарегистрирована в Андорре. По этой причине получить помощи от Департамента защиты прав потребителей или Центра консультирования потребителей в ЕС Вейко не может.

К моменту выхода статьи комментария от AD Tyres International SLU получить не удалось.