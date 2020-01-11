11.01.2020, 18:30

Поучительная история: как клиент интернет-магазина, не получивший товар, еще и оказался должен

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EST 13
Поучительная история: как клиент интернет-магазина, не получивший товар, еще и оказался должен
Foto: Shutterstock

В начале ноября Вейко (имя изменено — прим.ред.) приобрел на сайте rehviliider.ee зимние покрышки. Срок доставки обещали быстрый — от 72 часов. Но на практике все оказалось не так.

Вейко отмечает, что, когда смотришь на сайт, то создается впечатление, будто речь идет об эстонской фирме, но на самом деле это предприятие AD Tyres International SLU, которое зарегистрировано в Андорре, где европейские правила не действуют.

”На сайте написано, что покрышки имеются на складе и будут быстро доставлены клиенту. Создается впечатление, что покрышки находятся в Эстонии, но на самом деле их высылают курьерской службой DPD из Бельгии”, — рассказывает мужчина.

”На самом деле у фирмы в Эстонии нет ничего. Фирма здесь не зарегистрирована, у нее нет ни говорящего на эстонском языке консультанта, ни номера телефона. Общаться нужно на английском языке”, — продолжает Вейко.

Foto: Kuvatõmmis
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Покрышки прибыли в Эстонию спустя восемь дней, но к тому времени клиент отправился в путешествие и курьерской службе не удалось передать ему товар. По коду отслеживания Вейко узнал, что товар прибыл в Эстонию, и договорился с DPD о новом времени доставки. Однако в назначенное время покрышек ему никто не привез. ”Я посмотрел в интернете и увидел, что кто-то запретил доставку. Я позвонил в DPD, где мне сказали, что rehviliider запретил доставку и отправил покрышки обратно в Бельгию”.

Поскольку надежды получить товар практически не было, Вейко решил аннулировать заказ. ”Я попросил вернуть мне 312,32 евро, которые я заплатил за покрышки, поскольку rehviliider.ee аннулировал доставку”, — пояснил он.

После нескольких обращений фирма прислала Вейко документ, в котором требовала оплатить штраф в размере 50 евро за транспортные расходы. ”Я не согласен оплачивать расходы на транспорт, поскольку rehviliider.ee сорвала доставку 20.11.19 и велела DPD отправить покрышки в Бельгию. Договоренность с DPD о времени доставки у меня имеется, но rehviliider.ee аннулировал ее”.

Несмотря на то, что законы Эстонии и ЕС запрещают продавцам штрафовать клиентов за аннулирование заказа, в данном случае это правило не действует, поскольку фирма зарегистрирована в Андорре. По этой причине получить помощи от Департамента защиты прав потребителей или Центра консультирования потребителей в ЕС Вейко не может.

К моменту выхода статьи комментария от AD Tyres International SLU получить не удалось.

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