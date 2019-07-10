Происхождение клубники на столичном Центральном рынке покрыто мраком

Когда на следующий день рынок начал свои работу, то на прилавках превалировал именно этот сорт. Цены колебались в промежутке 3,20-4 евро. Продавались еще ”Полька” и ”Азия”, а также некоторые другие сорта.

Примечательно, что нигде не было видно клубники немецкого происхождения. Только в одном месте удалось отыскать немецкие ягоды (за 3,5 евро), рядом с которыми лежала эстонская ”Соната” (3,8 евро), которая по виду ничем не отличалась от импортного собрата.

По словам руководителя OÜ Aran Farming Пааво Отсуса, несколько лет назад он свернул продажу клубники на рынках именно по причине этих странностей и теперь работает только с магазинами.

”Мы заметили, что торговцы продают клубнику с нашего хутора, хотя этому продавцу клубнику мы не поставляли. Сейчас путь наших ягод можно проследить от начала до конца”, — говорит бизнесмен.

”Я верю, что и на рынках можно встретить множество честных местных торговцев, чьи ягоды действительно выросли в их саду. Серая зона возникает с появлением на горизонте перекупщиков. В этом случае, гарантировать то, что продаваемое соответствует заявленному, никто не может”, — добавляет Отсус.

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