10.07.2019, 17:10

Происхождение клубники на столичном Центральном рынке покрыто мраком

 (1)
Айн Алвела
Айн Алвела
EST
Происхождение клубники на столичном Центральном рынке покрыто мраком
Raido Vint

Журналисту Maaleht поступила информация о том, что в прошлую пятницу на Центральный рынок в Таллинне прибыла фура, под завязку набитая немецкой клубникой, которая очень похожа на выращиваемый у нас сорт «Соната».

Когда на следующий день рынок начал свои работу, то на прилавках превалировал именно этот сорт. Цены колебались в промежутке 3,20-4 евро. Продавались еще ”Полька” и ”Азия”, а также некоторые другие сорта.

Примечательно, что нигде не было видно клубники немецкого происхождения. Только в одном месте удалось отыскать немецкие ягоды (за 3,5 евро), рядом с которыми лежала эстонская ”Соната” (3,8 евро), которая по виду ничем не отличалась от импортного собрата.

По словам руководителя OÜ Aran Farming Пааво Отсуса, несколько лет назад он свернул продажу клубники на рынках именно по причине этих странностей и теперь работает только с магазинами.

Читайте также:

”Мы заметили, что торговцы продают клубнику с нашего хутора, хотя этому продавцу клубнику мы не поставляли. Сейчас путь наших ягод можно проследить от начала до конца”, — говорит бизнесмен.

”Я верю, что и на рынках можно встретить множество честных местных торговцев, чьи ягоды действительно выросли в их саду. Серая зона возникает с появлением на горизонте перекупщиков. В этом случае, гарантировать то, что продаваемое соответствует заявленному, никто не может”, — добавляет Отсус.

Читать еще

Читайте также эксперимент, результаты которого не радуют.

Читайте также:
Читайте также:

Свежее

Коммерческий текст

Врач рекомендует: После продолжительной зимы стоит проверить состояние своего здоровья

13.04.2018
После длинной зимы, нехватки солнечного света и проведения большей части времени в помещении – организм может ослабнуть. С пробуждением природы, также, приходит и подходящее время для проверки своего собственного здоровья.
Подробнее
Коммерческий текст

В Латвии и Литве участились кражи запчастей из автомобилей — в Эстонии тоже не стоит терять бдительность

 (3)
12.04.2018
Как показывает статистика трех входящих в концерн PZU действующих в странах Балтии страховых обществ, в Латвии и Литве участились случаи кражи запчастей и оборудования из автомобилей, причем в Латвии в прошлом году еще и выросло количество угонов. Поэтому, путешествуя, рекомендуется держать автомобили – особенно, новые и дорогие – на охраняемых парковках, сказано в пресс-релизе.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Невероятные весенние предложения: сезонная одежда и обувь в этих магазинах сейчас до 80% дешевле!

12.04.2018
Погоды с каждым днем становятся все более весенними. В ассортименте Zave.ee вы найдете новую весеннюю одежду и обувь до 80% дешевле. В ассортименте стильные весенние жакеты, куртки, платья, обувь для досуга, туфли и красивые аксессуары. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

 (71)
12.04.2018
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
Подробнее

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

 (22)
11.04.2018
Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом.
Подробнее

Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?

 (28)
11.04.2018
С первого апреля в Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках. По мнению местных производителей пива, это снизит потребление на 5-15%. Maaleht задается вопросом, как обстоят дела в Эстонии?
Подробнее

Садовый сезон начался! Весенние скидки на садовые инструменты и технику до 80%!

09.04.2018
Zave.ee представляет вам садовые инструменты, технику и принадлежности для создания красивого сада и ухода за ним. Выбор товаров аж на 76% дешевле. Здесь вы найдете газонокосилки, садовые инструменты, садовые тачки, теплицы, цветочные горшки и все необходимые принадлежности для посадки растений по невероятным ценам. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Пять самобытных мест для проведения незабываемого семейного отдыха
Лето – время отдыха. И ради запоминающегося отпуска необязательно отправляться за границу. Замечательные места для незабываемого семейного отдыха найдутся и в нашей прелестной Эстонии. Вот пять из них!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Сумасшедшие весенние предложения во многих магазинах: мебель для прихожей и гардероба до 80% дешевле!

08.04.2018
Весна наступила, и время запаковать свою стврую зимнюю одежду и обувь. В ассортименте товаров Zave.ee вы найдете хорошо функционирующие гардеробные системы, предложения мебели для прихожей, вакуумные мешки, коробки, корзины, шкафы для обуви, вешалки и многие другие товары до 80% дешевле. Zave помогает вам сравнить предложения и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее