Смотрите, какие скидки предлагают в Черную пятницу торговые центры Kristiine и Rocca al Mare

”Как правило, жители Эстонии совершают рождественские покупки в последнюю минуту. Мало кто еще за месяц до праздников задумывается о том, что подарить близким. У нас Черная пятница — это, скорее, возможность приобрести товары по цене ниже обычной и исходя из этого запланировать крупные покупки”.

Лейф признает, что скидки в Эстонии не сопоставимы с таковыми в Штатах, однако и сами эстонцы и американцы разные. По ее словам, в Америке принято совершать оптовые закупки как продуктов питания, так и потребительских товаров. Эстонцы же покупают ровно столько, сколько им нужно на данный момент и особо впрок не запасаются. ”Особенно сейчас, когда люди стали потреблять намного разумнее и не принимают быстрых решений относительно покупок”, — отмечает она.

Несмотря на то, что обычно скидки составляет 20-30%, с каждым годом увеличивается количество более выгодных предложений: 50% или даже 70%. ”Это показывает, что местные потребители не совсем холодно относятся к Черной пятнице и все больше участвуют в ней. Кроме того, обычно в этот день торговые центры работают на два часа дольше”.

Что касается очень больших скидок, то в Kristiine и Rocca al Mare их в этом году тоже будет немного, но кое-какие сюрпризы все же ожидаются. Так, в магазине белья Triumph в Kristiine скидки на некоторые товары составят -70%, а на весь неуцененный ассортимент -30%. В магазине Eesti Optika новые очки можно будет купить со скидкой в -40%.

A.B.C. King, Lee&Wrangler и Levi’s снизят цены на 50%. Дизайнерские вещи в магазине Karen Millen в Rocca al Mare можно будет приобрести по скидке в 70%. Выгодные цены на определенные товары намерены предложить, например, и Klick и XS Mänguasjad.

В кафе Caferita все кофе будет стоить 2 евро, в мясной лавке Matsimokk на определенные колбасы скидка 30%, Boost при покупке большого смути предложит в подарок один детский, в R-kiosk хотдог с лимонной водой будет стоить 2%, в магазине Biomarket — все на 10% дешевле. Скидки в PetCity — до 50%.

Несмотря на то, что общее отношение к Черной пятнице в Эстонии скептическое, этот ”праздник” с каждым годом становится в Эстонии все более популярным. ”В прошлом году центр Kristiine на Черную пятницу посетило на 32% больше человек, чем в обычную пятницу в конце месяца. В центре Rocca al Mare количество посетителей было больше обычного на 66%”, — отмечает Лейф.