27.11.2019, 20:52

Смотрите, какие скидки предлагают в Черную пятницу торговые центры Kristiine и Rocca al Mare

 (1)
EST 3
Jõulueelne autode meri kaubanduskeskuste juures
Jõulueelne autode meri kaubanduskeskuste juuresFoto: Martin Dremljuga

В этом году Черная пятница выпадает на 29 ноября. Директор по маркетингу торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Хелина Лейф говорит, что в Америке этот день становится началом своего рода ралли рождественских покупок. В Эстонии дела обстоят немного иначе, но со временем тенденции меняются.

”Как правило, жители Эстонии совершают рождественские покупки в последнюю минуту. Мало кто еще за месяц до праздников задумывается о том, что подарить близким. У нас Черная пятница — это, скорее, возможность приобрести товары по цене ниже обычной и исходя из этого запланировать крупные покупки”.

Лейф признает, что скидки в Эстонии не сопоставимы с таковыми в Штатах, однако и сами эстонцы и американцы разные. По ее словам, в Америке принято совершать оптовые закупки как продуктов питания, так и потребительских товаров. Эстонцы же покупают ровно столько, сколько им нужно на данный момент и особо впрок не запасаются. ”Особенно сейчас, когда люди стали потреблять намного разумнее и не принимают быстрых решений относительно покупок”, — отмечает она.

Несмотря на то, что обычно скидки составляет 20-30%, с каждым годом увеличивается количество более выгодных предложений: 50% или даже 70%. ”Это показывает, что местные потребители не совсем холодно относятся к Черной пятнице и все больше участвуют в ней. Кроме того, обычно в этот день торговые центры работают на два часа дольше”.

Что касается очень больших скидок, то в Kristiine и Rocca al Mare их в этом году тоже будет немного, но кое-какие сюрпризы все же ожидаются. Так, в магазине белья Triumph в Kristiine скидки на некоторые товары составят -70%, а на весь неуцененный ассортимент -30%. В магазине Eesti Optika новые очки можно будет купить со скидкой в -40%.

A.B.C. King, Lee&Wrangler и Levi’s снизят цены на 50%. Дизайнерские вещи в магазине Karen Millen в Rocca al Mare можно будет приобрести по скидке в 70%. Выгодные цены на определенные товары намерены предложить, например, и Klick и XS Mänguasjad.

В кафе Caferita все кофе будет стоить 2 евро, в мясной лавке Matsimokk на определенные колбасы скидка 30%, Boost при покупке большого смути предложит в подарок один детский, в R-kiosk хотдог с лимонной водой будет стоить 2%, в магазине Biomarket — все на 10% дешевле. Скидки в PetCity — до 50%.

Несмотря на то, что общее отношение к Черной пятнице в Эстонии скептическое, этот ”праздник” с каждым годом становится в Эстонии все более популярным. ”В прошлом году центр Kristiine на Черную пятницу посетило на 32% больше человек, чем в обычную пятницу в конце месяца. В центре Rocca al Mare количество посетителей было больше обычного на 66%”, — отмечает Лейф.

Свежее

Коммерческий текст

Врач рекомендует: После продолжительной зимы стоит проверить состояние своего здоровья

13.04.2018
После длинной зимы, нехватки солнечного света и проведения большей части времени в помещении – организм может ослабнуть. С пробуждением природы, также, приходит и подходящее время для проверки своего собственного здоровья.
Подробнее
Коммерческий текст

В Латвии и Литве участились кражи запчастей из автомобилей — в Эстонии тоже не стоит терять бдительность

 (3)
12.04.2018
Как показывает статистика трех входящих в концерн PZU действующих в странах Балтии страховых обществ, в Латвии и Литве участились случаи кражи запчастей и оборудования из автомобилей, причем в Латвии в прошлом году еще и выросло количество угонов. Поэтому, путешествуя, рекомендуется держать автомобили – особенно, новые и дорогие – на охраняемых парковках, сказано в пресс-релизе.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Невероятные весенние предложения: сезонная одежда и обувь в этих магазинах сейчас до 80% дешевле!

12.04.2018
Погоды с каждым днем становятся все более весенними. В ассортименте Zave.ee вы найдете новую весеннюю одежду и обувь до 80% дешевле. В ассортименте стильные весенние жакеты, куртки, платья, обувь для досуга, туфли и красивые аксессуары. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

 (71)
12.04.2018
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
Подробнее

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

 (22)
11.04.2018
Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?

 (28)
11.04.2018
С первого апреля в Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках. По мнению местных производителей пива, это снизит потребление на 5-15%. Maaleht задается вопросом, как обстоят дела в Эстонии?
Подробнее

Садовый сезон начался! Весенние скидки на садовые инструменты и технику до 80%!

09.04.2018
Zave.ee представляет вам садовые инструменты, технику и принадлежности для создания красивого сада и ухода за ним. Выбор товаров аж на 76% дешевле. Здесь вы найдете газонокосилки, садовые инструменты, садовые тачки, теплицы, цветочные горшки и все необходимые принадлежности для посадки растений по невероятным ценам. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Сумасшедшие весенние предложения во многих магазинах: мебель для прихожей и гардероба до 80% дешевле!

08.04.2018
Весна наступила, и время запаковать свою стврую зимнюю одежду и обувь. В ассортименте товаров Zave.ee вы найдете хорошо функционирующие гардеробные системы, предложения мебели для прихожей, вакуумные мешки, коробки, корзины, шкафы для обуви, вешалки и многие другие товары до 80% дешевле. Zave помогает вам сравнить предложения и найти самое подходящее место для покупки.
Подробнее