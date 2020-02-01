Стояки, балконы, полотенцесушители. Отвечаем на актуальные вопросы, волнующие жителей многоквартирных домов

Кто будет возмещать ущерб после замены стояков, если они были зашиты? Как быть, если вы недавно сделали ремонт и поменяли трубы воды и канализации, а теперь КТ собралось тоже менять их во всем доме? Почему с тех, кто живет в квартире без балкона, требуют платить за ремонт балконов соседей? И может ли товарищество диктовать вам, какой формы полотенцесушитель ставить в ванной? ”МК-Эстония” при помощи специалиста выяснила ответы на волнующие людей вопросы.

В ситуации, когда часть вещей в квартире принадлежит вам, а часть — не вам, возникают разные неприятные истории. Многие не знают, что трубы воды и канализации, батареи, балконы, полотенцесушители и прочее принадлежат не вам, а КТ. И из-за этого возникает ряд неприятных ситуаций, выливающихся в серьезные убытки.

Одни убытки

”У нас во всем доме решили менять стояки, — рассказывает житель Таллинна Михаил. — Но когда покупали квартиру, трубы на кухне были зашиты гипсокартоном, теперь сверху повесили шкафчики. В итоге все разломали и разрушили, и кто будет это все возвращать в первоначальное состояние?”

Мужчина считает, что раз строители от КТ устроили этот беспорядок, то они и должны вернуть все в первоначальный вид. Но на самом деле нет.

”Стояки зашивать категорически нельзя, — говорит председатель совета Эстонского союза квартирных товариществ Раймо Йыгева. — Доступ к ним должен быть обеспечен всегда. И КТ ничего компенсировать не должно — если в ходе работ лишь добирались до стояка”.

В итоге пришлось снова ставить гипрок, чтобы закрыть стояки, клеить поверх обои и менять столешницу на кухне. Ремонт обошелся в несколько сотен евро. А если бы стояки не зашивали наглухо (некоторые придумывают конструкции с замочками или дверцами, чтобы в любой момент можно было открыть и обеспечить доступ к стояку), то этих расходов можно было бы избежать.

”И у нас в доме начали менять везде стояки, — рассказывает Виталий. — Проблема в том, что мы недавно как раз сделали ремонт и поменяли стояк на новый. Можем ли мы отказаться от замены? Ведь это двойная работа, к тому же ущерб для нас, потому что только что сделали свежий ремонт”.

”К сожалению, отказаться нельзя, — отвечает Раймо Йыгева. — Так как стояки — это не его собственность, а собственность товарищества, то нужно подчиниться и пускай меняют все заново. Это часто бывает, когда люди проводят работы без разрешения правления КТ”.

И действительно, наверняка замена стояков была в плане хозяйственных работ, и этот вопрос уже поднимали на собраниях. Поэтому, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы потратили деньги на замену труб и приведение после этого стен в порядок, а потом оказалось, что стояки будут менять в общем порядке и придется снова делать ремонт, нужно быть в курсе происходящего в доме.

Лучше всего ходить на собрания и внимательно читать документы, которые вам кладут в почтовый ящик или присылают по электронной почте. Или хотя бы перед ремонтом в квартире поинтересоваться у председателя КТ, какие работы запланированы в ближайшее время и не собираются ли менять стояки.

В обход

”У нас в доме тоже меняют стояки, но проблема в том, что в одну квартиру попросту не попасть, — рассказывает житель многоквартирного дома Марек. — Там живет пожилой человек, ему около 70 лет, вдовец. Он дома, но строителей в квартиру не пускает. Мне кажется, у него нет сил заниматься хозяйством, и в его квартире настолько все захламлено, что ему просто стыдно пускать туда людей. В итоге полдома живет в подвешенном состоянии, поскольку его квартира — как раз на втором этаже, и работы сверху и снизу не закончить, если к нему не попасть. Так мы праздники и провели”.

”Он должен обеспечить все же доступ к квартиру к стоякам, — подчеркивает Раймо Йыгева. — Ведь иначе КТ может обратиться в суд. И если оно выиграет дело, то человеку придется оплачивать судебные издержки дома, расходы на простой строителей и прочее. Это выйдет очень дорого! Иногда в подобных ситуациях помогают и органы местного самоуправления, которые могут подключиться к решению проблемы и помочь сторонам договориться. А в полицию в таких делах обращаться не стоит — они помочь не смогут. Вскрыть дверь квартиры при помощи полиции можно только в одном случае — если произошла авария, экстренная ситуация, и нужно срочно попасть в квартиру, чтобы ее ликвидировать”.

В итоге товарищество в доме, где живет Марек, поступило так: поняв, что в квартиру данного человека не попасть, они срезали старые стояки на третьем и первом этажах, поставили новые трубы, которые и прикрепили к старым трубам пожилого мужчины.

”У нас в доме была похожая ситуация, — говорит Марина. — Только жители второго этажа сделали капитальный ремонт, поменяли стояки, залили часть пола после этого бетоном, зашили все гипсокартоном, сверху наклеили плитку и засунули ванну. То есть подобраться было невозможно. А товарищество решило менять стояки во всем доме. И когда выяснилась эта проблема — что к стоякам вообще никак не попасть — то правление мудро решило: раз у них там и так новые трубы, то не нужно менять новое на новое. Сантехники срезали сверху и снизу старые стояки, оставив пару сантиметров от пола, и прикрепили к ним новые трубы”.

Так сушите, так не сушите

”Мы с мужем делаем ремонт в ванной, и уже почти закончили, — рассказывает Анна. — Недавно встал вопрос о полотенцесушителе. Его еще называют змеевик. Они бывают разной формы, и мне стандартный, ”змейкой” не нравится. Я захотела полотенцесушитель ”лесенкой”. Муж купил, мы вызвали сантехника от товарищества, но он наотрез отказался его устанавливать. Сказал, что во всем доме стоят полотенцесушители именно ”змейкой”, и ”лесенку” он ставить просто не будет”.

Как выясняется, КТ может диктовать собственникам квартир даже форму находящегося у них в ванной змеевика.

”Есть проект, — поясняет Раймо Йыгева, — и по этому проекту все полотенцесушители в доме должны быть одной формы. Товарищество право”.

К счастью, для Анны все закончилось относительно благополучно. Она отнесла полотенцесушитель в магазин, и ей разрешили его поменять на другой, ”правильной” формы. Но есть и те, кто в подобных ситуациях терпит убытки. Поэтому перед ремонтом и заменой полотенцесушителя рекомендуется пообщаться с правлением или управляющим в вашем доме и выяснить, какой формы должны быть змеевики по проекту.

За себя и за соседа

”Я живу в большом доме на 216 квартир, — пишет нам Галина. — Половина — 2-комнатные, вторая половина — 3-комнатные. В 2-комнатных есть только лоджия, в 3-комнатных — лоджия и два балкона. И состоялось собрание, на котором решили ремонтировать балконы. Причем владельцы 2-комнатных должны платить и за ремонт балконов 3-комнатных квартир. Когда мы спросили у председателя, почему мы должны платить за ремонт балконов, которых у нас нет, он ответил: ”Из солидарности”. Помилуйте, какая солидарность? Они живут свободнее, а если им дорого платить, то пусть переезжают в 2-комнатную”.

Однако Раймо Йыгева подтверждает, что в этой ситуации действительно все владельцы квартир в доме должны платить за ремонт балконов — вне зависимости, есть они у них или нет.

Однако Галина привлекает внимание к еще одной проблеме: надо ходить на собрания. Ведь и тех, и тех владельцев — поровну. Но на собрании хозяев 2-комнатных квартир, видимо, было меньше, раз приняли невыгодное для них решение.

”У нас ведь как: на собрание не пойду, — описывает женщина. — А если и пойду, то промолчу. А потом люди между собой возмущаются, что надо платить за чужие балконы…”