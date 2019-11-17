17.11.2019, 13:10

ТРИ ВАЖНЫХ НЮАНСА: На что обратить внимание при покупке подержанного авто, чтобы не оказаться в дураках

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Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Перед покупкой подержанной машины необходимо проверить как машину, так и продавца.

По словам руководителя по бренду Amservi Toyota Маргуса Ныммика, самое важное — это наличие у машины истории проведения техосмотров.

”Если техосмотры проводились в представительстве марки, то можно спросить у них. Если же в другом месте, то сбор истории может оказаться затрудненным”, — отметил он. Даже если речь идет о машина в возрасте 4-5 лет, важно убедиться в наличии документации относительно истории прохождения техосмотров.

Председатель правления Auto24 AS Матгус Томберг советует во избежание проблем приобретать автомобили у официальных посредников Он отмечает, что многие официальные продавцы дают гарантии и на подержанные автомобили.

”Если вы покупаете у частного лица, то, несомненно, нужно также договориться относительно того, что делать в случае возникновения проблем. Если же к консенсусу прийти не удается, то эти договоренности могут вступить в силу только через суд”, — отмечает он.

Ныммик также советует обращаться к посредникам. ”В таком случае речь, как правило, идет об определенном месте, куда можно прийти. Обычно представительство провело предварительную проверку. Кроме того, многие представительства сегодня дают на автомобили дополнительную гарантию”.

По его словам, в случае споров перекупщик не заинтересован в подрыве своей репутации и сделает все, чтобы найти для клиента подходящее решение. ”Если же машина куплена напрямую у владельца, возникший спор может затянуться, и это нужно иметь в виду”, — сказал Ныммик и добавил, что обычно владелец также не дает гарантии относительно состояния автомобиля.

При покупке подержанной машины в представительстве или с рук во избежание дальнейших проблем следует быть в курсе состояния машины. Продавцы советуют, если среди ваших знакомых никто не разбирается в вопросе, прибегнуть к услугам автомаклера.

”Несомненно, это выйдет намного дешевле, чем если вы тщательно все не проверите и потом будете сожалеть. Как правило, расходы на услугу окупается уже тем, что специалист торгуется и сбивает цену на покупаемый автомобиль”, — говорит Ныммик. Стоимость пакетов варьируется от 59 до 279 евро.

При покупке подержанного авто проверьте:

- информацию в Департаменте шоссейных дорог
- информацию о дорожных ущербах
- VIN-код автомобиля

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