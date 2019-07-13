13.07.2019, 16:33

Важно знать! Какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено?

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rus.delfi.ee
EST 13
Eesti Post - Lehtse pood
Eesti Post - Lehtse poodFoto: Sven Arbet

Список вещей, которые нельзя отправлять почтой, довольно длинный. Однако зачастую отправители не имеют о нем ни малейшего представления. Если посылка приходит поврежденной или застревает на таможне, то первым делом люди призывают к ответу поставщика услуги.

Больше всего проблем у Omniva возникает с деньгами, жевательным и нюхательным табаком, жидкостями для э-сигарет; лекарствами и некоторыми биодобавками; наркотическими веществами; скоропортящимися продуктами.

Omniva отмечает, что деньги внутри страны можно послать при помощи специальной карты, а за границу — при помощи Western Union.

Табачные изделия внутри ЕС без уплаты налогов могут посылать лишь частные лица и только в личных целях, нерегулярно и в небольших количествам. Что касается лекарств, то посылать их в другие страны или получать посылки с ними из других стран нельзя, если одна из сторон — юридическое лицо. Частное лицо может без разрешения послать до пяти закрытых упаковок, в которых может содержаться до 100 таблеток. Пересылка наркотических и психотропных веществ запрещена.

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Биодобавки пересылать можно, но необходимо иметь в виду, что некоторые иностранные биодобавки по эстонским законам относятся к лекарствам.
К сожалению, время от времени случается, что заказанный в иностранном интернет-магазине брендовый товар оказывается подделкой. Если такое подозрение возникает, то товар отправляется на экспертизу к местному представителю бренда, а если подтвердилось, то товар уничтожают. Ни транспортные расходы, ни стоимость покупки получателю не возвращается.

Что нельзя отравлять?

  1. оружие и оружейные детали
  2. боеприпасы и их детали
  3. баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом
  4. взрывчатые, легковоспламеняющиеся и опасные вещества, в т.ч. фейерверки, зажигалки, аэрозоли, бензин, растворители, спички.
  5. биологические вещества, опасные с точки зрения распространения инфекций
  6. наркотические и психотропные вещества и содержащие их лекарственные препараты.
  7. кровь и её компоненты
  8. кислоты
  9. литиевые батарейки и аккумуляторы
  10. быстропортящиеся пищевые продукты
  11. живые организмы, животные, птицы, рыба, насекомые, за исключением шелковичных червей, пчел и пиявок
  12. ядовитые растения
  13. предметы, которые могут представлять опасность для получателя почтового отправления, работника почты, пачкать или портить другие почтовые отправления, почтовые транспортные средства или другое имущество
  14. предметы или печатные издания неприличного или безнравственного содержания
  15. деньги
  16. личную переписку иных лиц, помимо отправителя и получателя, или проживающих вместе с ними лиц
  17. текущую и личную переписку между отправителем и получателем.
  18. предметы, ввоз которых запрещен или ограничен правовыми актами страны назначения
  19. предметы, запрет на ввоз, вывоз или циркуляцию которых установлен в прочих правовых актах.
  20. согласно Закону о лекарственных препаратах, в международных почтовых отправлениях запрещено отправлять и получать лекарственные препараты, если одной из сторон сделки является юридическое лицо, например, Интернет-магазин.

Также в отношении ряда предметов действуют особые условия отправки. Более подробно можно прочитать здесь.

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