Важно знать! Какие странные вещи посылают по почте жители Эстонии, хотя на самом деле это запрещено?

Больше всего проблем у Omniva возникает с деньгами, жевательным и нюхательным табаком, жидкостями для э-сигарет; лекарствами и некоторыми биодобавками; наркотическими веществами; скоропортящимися продуктами.
Omniva отмечает, что деньги внутри страны можно послать при помощи специальной карты, а за границу — при помощи Western Union.
Табачные изделия внутри ЕС без уплаты налогов могут посылать лишь частные лица и только в личных целях, нерегулярно и в небольших количествам. Что касается лекарств, то посылать их в другие страны или получать посылки с ними из других стран нельзя, если одна из сторон — юридическое лицо. Частное лицо может без разрешения послать до пяти закрытых упаковок, в которых может содержаться до 100 таблеток. Пересылка наркотических и психотропных веществ запрещена.
Биодобавки пересылать можно, но необходимо иметь в виду, что некоторые иностранные биодобавки по эстонским законам относятся к лекарствам.
К сожалению, время от времени случается, что заказанный в иностранном интернет-магазине брендовый товар оказывается подделкой. Если такое подозрение возникает, то товар отправляется на экспертизу к местному представителю бренда, а если подтвердилось, то товар уничтожают. Ни транспортные расходы, ни стоимость покупки получателю не возвращается.
Что нельзя отравлять?
- оружие и оружейные детали
- боеприпасы и их детали
- баллоны со слезоточивым и нервно-паралитическим газом
- взрывчатые, легковоспламеняющиеся и опасные вещества, в т.ч. фейерверки, зажигалки, аэрозоли, бензин, растворители, спички.
- биологические вещества, опасные с точки зрения распространения инфекций
- наркотические и психотропные вещества и содержащие их лекарственные препараты.
- кровь и её компоненты
- кислоты
- литиевые батарейки и аккумуляторы
- быстропортящиеся пищевые продукты
- живые организмы, животные, птицы, рыба, насекомые, за исключением шелковичных червей, пчел и пиявок
- ядовитые растения
- предметы, которые могут представлять опасность для получателя почтового отправления, работника почты, пачкать или портить другие почтовые отправления, почтовые транспортные средства или другое имущество
- предметы или печатные издания неприличного или безнравственного содержания
- деньги
- личную переписку иных лиц, помимо отправителя и получателя, или проживающих вместе с ними лиц
- текущую и личную переписку между отправителем и получателем.
- предметы, ввоз которых запрещен или ограничен правовыми актами страны назначения
- предметы, запрет на ввоз, вывоз или циркуляцию которых установлен в прочих правовых актах.
- согласно Закону о лекарственных препаратах, в международных почтовых отправлениях запрещено отправлять и получать лекарственные препараты, если одной из сторон сделки является юридическое лицо, например, Интернет-магазин.
Также в отношении ряда предметов действуют особые условия отправки. Более подробно можно прочитать здесь.
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