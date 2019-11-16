Вскрыли упаковку, но захотели вернуть товар? Вас может ждать очень неприятный сюрприз

Он получил матрас и захотел проверить, подходит ли он. Клиент достал изделие из упаковки, так как иначе он не смог бы его протестировать, лег на него и понял, что матрас для него слишком мягок.

Комиссия согласилась, что без упаковки матрас протестировать легче, но при этом отметила, что вскрытие упаковки имеет юридические последствия.

Клиент пожелал вернуть товар и получить обратно деньги, с чем продавец согласен не был.

Несмотря на то, что на основании ч 1 статьи 56 Обязательственно-правового закона приобретенный в интернете товар можно вернуть в течение 14 дней, клиент должен обращаться и использовать товар только таким образом, каким это разрешено делать в магазине.

Комиссия отметила, что хотя продавцы, как правило, разрешают в магазинах лечь на матрас, эти товары являются образцами. Упакованные матрасы в магазине открывать не разрешается, в связи с чем клиент не должен был извлекать его из упаковки, поскольку после этого матрас автоматически перестает быть новым. Согласно пункту 4 (1) ч 4 статьи 53 Обязательственно-правового закона, установленное законом право на возврат не распространяется в том числе на договор, предметом которого является передаваемый в упаковке товар, который не подходит для возврата без упаковки на причинам, исходящим из принципов охраны здоровья и гигиены. В представленных на сайте Jysk условиях отмечено, что под эти правила попадают и матрасы.